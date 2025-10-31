大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ワールドシリーズ第4戦と第5戦を本拠地で連敗し、敵地トロントでの背水の一戦を迎えることとなった。この状況でデーブ・ロバーツ監督は、沈黙する打線に奮起を促した。米メディア『ニュース・ウィーク』のノア・カムラス記者が報じている。

ドジャースは直近29イニングでわずか得点4に終わっている。第3戦では延長18回の死闘を演じたが、トロント・ブルージェイズはその後も粘り強い打撃でドジャース先発陣を攻略している。

ロバーツ監督は第5戦で打順を変更。大谷の前にアレックス・コール外野手、後ろにウィル・スミス捕手を配置し、それぞれアンディ・パヘス外野手、ムーキー・ベッツ内野手と入れ替えたが効果は見られなかった。

第6戦からは敵地ロジャーズ・センターでの2連戦。ドジャースが連勝すれば、25年ぶりのワールドシリーズ連覇という偉業が見えてくるが、そのためには沈黙を続ける打線の奮起が不可欠だ。

沈黙する打線についてロバーツ監督は「プレッシャーを感じていると思う。休養日でそのプレッシャーから逃れる方法を見つけ、そしてフィールドに出たら集中し、1試合をうまくやり遂げることを願っている。フィールドに出て、戦ってほしい」と言及した。

