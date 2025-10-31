レアル・ソシエダを率いるセルヒオ・ゴンサレス監督が、日本代表MF久保建英の今節復帰を示唆した。31日、スペイン『アス』が同指揮官のコメントを伝えている。

久保はラ・リーガ第7節バルセロナ戦、第8節ラージョ・バジェカーノ戦でスターティングメンバーから外れると、足首に不安を抱えたまま10月の日本代表活動に合流。14日に行われたブラジル代表戦では54分までプレーしたが、クラブ復帰後は公式戦3試合連続で欠場していた。

セルヒオ・ゴンサレス監督は27日の会見内で同選手の復帰が近づいていることを示唆していたが、11月1日に行われるアスレティック・ビルバオとの“バスク・ダービー”で復帰する可能性が高まっているようだ。

クラブは31日、同試合に向けた招集メンバーを発表し、久保もメンバー入り。セルヒオ・ゴンサレス監督は久保の状態について「メディアチーム、選手とともに1カ月半をかけて治療に取り組んできた。トレーニングに復帰した際には足首が良好であることも確認している」とコメントを残した。

さらに「彼は本当にダービーを楽しみにしている。ケガの影響でこの1カ月が決して楽しいものでなかったのは事実だ。ケガと不快感を抱えながら過ごしていたけど、今週は違った表情と笑顔を見せ、気持ちは未来に向いているよ」と語り、4試合ぶりの復帰に向けて万全の準備が整っていることを明かした。