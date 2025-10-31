ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が日本代表MF三笘薫の状態について言及した。31日、クラブの公式サイトが指揮官のコメントを伝えている。

ブライトンで4シーズン目を迎えた三笘は、開幕からリーグ戦6試合連続でスタメン出場を果たしていたものの、9月27日に行われた第6節チェルシー戦で足首を負傷。10月の日本代表メンバーからも外れ、その後の公式戦4試合を欠場している。

復帰時期に注目が集まるなか、ヒュルツェラー監督は「三笘はすでにピッチに戻ってプレーしている。大きな問題はない」と報告。一方で「代表ウィーク前には彼の姿を見ることができると思う」と語り、11月9日に予定されているクリスタル・パレス戦での復帰を視野に入れている。

また指揮官は、「アーセナル戦と同じメンバーになると思うので、変更はない」とし、29日に行われたカラバオカップ4回戦アーセナル戦から新たな離脱者が出ていないことを明かしつつも、「ただ、小さな問題を抱えている選手もいる」と言葉を続けた。

ブライトンは9試合を消化したリーグ戦で勝ち点「12」を獲得し、現在は13位。29日に行われたカラバオカップ4回戦でアーセナルに0－2で敗れ、同大会から姿を消している。次戦は11月1日に日本代表MF田中碧が所属するリーズと対戦。11月の代表ウィーク前の9日には同MF鎌田大地擁するクリスタル・パレスとの一戦を控えている。