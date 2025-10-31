2025年11月の運勢ランキング「数秘術占い」で分かる今月1位の運命数は？ あなたの運勢は幸運？ 要注意？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする月間占い「数秘術運勢ランキング」。生年月日から導き出される「運命数」をもとに、あなたの2025年11月の運気をランキング形式で発表します。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・玉木佑和（たまき・ゆな）さん）生年月日から導かれる「運命数」を使って、今月の運気の流れをチェックしてみませんか？運勢を知ることで、素敵な1ヵ月を過ごすヒントが見つかるかもしれません。まずは、あなたの運命数を計算してみましょう。例）1996年11月6日生まれの人の場合1＋9＋9＋6＋1＋1＋6＝33→ 3＋3＝6この場合の運命数は「6」です。それでは早速、2025年11月の運勢ランキングをチェックしてみましょう！あなたが望むように、現実を変えていけるようなパワフルなひと月です。ただし、ラッキーで変わるのではなく、自分の意思で変えていく気持ちと行動が必要です。あなたが望む方向さえ決めれば、そこに導かれるように道が拓けていくでしょう。考えるよりひとまず行動してみましょう。行動してから考えても遅くありません。改善点がたくさん見つかるひと月でもあります。落ち込んでいる暇もないくらい、目まぐるしく進んでいけるでしょう。夜は早めに寝て、朝の光をしっかり浴びましょう。前進する気配の漂う11月。前向きな気持ちをもって行動できると良いでしょう。結果を焦らないで、コツコツやるつもりで、長い目で見た方がうまくいきそうです。2番の人は気分の浮き沈みが激しいことがあるので、自分をいたわる事は忘れずに。スケジュールとタスク管理もしっかりしましょう。日照時間が減ってきていますが、なるべく布団を太陽の光に当てて、陽の気をしっかり充電させましょう。ぼーっとする時間もちゃんととって、頑張る時に頑張れるようにしていきましょう。あなたに好意を持つ人が増えるでしょう。人気が出たり、モテたりと、愛情運や魅力上昇といった運気に恵まれています。あまり好かれたくない人からもモテてしまうかもしれませんが、そこは対応を学ぶ時だととらえて、曖昧にしないようにしましょう。自分磨きにも良いひと月です。イメチェンや、あたらしい服やコスメを試すのも◎ なんでもちゃんとやろうとしないで、適当さや、楽しむことを念頭に置いた方がうまくいきそうです。肩の力を抜いていきましょう。好調な流れに入っています。交流運、友人運が活発な11月の気配。テンションが上がり、付き合いも増えそうです。その中で、自分をコントロールする意識を持てれば、より一層素晴らしい1ヶ月になりそうです。飲み会や食事の機会も増えそうですが、無理をしすぎないように上手にセーブしましょう。目上との付き合いも、なんでも従うのではなく、うまく自分の意見を伝えていきましょう。イエスマンになりすぎても良くないようです。自分から勇気をもって行動して下さい。新しいことや、言われたことにチャレンジしていくような流れが見えます。頑張るなら、日頃の生活習慣を整えていきましょう。ただ我武者羅に頑張るだけでは、バテてしまいそうです。あなたの一生懸命な姿に、心惹かれる人が出てきそうです。あなたを応援してくれる人や、ファンになる人が現れる運気です。あなたのありのままの魅力が引き立つときなので、自分を作りすぎるのは控えめに。素のあなたを好きになってくれる人を大切にしていきましょう。ただ受け入れていく、というのがキーワードになるひと月です。あなたのもとには変化が訪れますが、まずはその状況にしっかり慣れていくことを優先してください。あなたが変えたい、変えたくないに限らず、変化が訪れそうです。結果、新しい人間関係に恵まれたり、嬉しい繋がりができそう。他人のことより自分のことに時間をかけましょう。仕事や人間関係を上手くいかせたいなら、ベストを尽くすことです。自分を責めたらうまくいかなくなりそう。自分にも周りにも穏やかな心で判断を。楽しいことがあるものの、疲れが出やすい1ヵ月です。人との交流が盛んになる予感。前向きに色んなことに挑戦できそうですが、自分の働きだけではどうしようもない場面にも出会いそうです。どんな結果もそのまま受け入れていくと、新しい解決策や、道が見つかるでしょう。少し上手くいかなくてもなげやりにならず、今と、少し先の未来のことを大切にして下さい。気が散りやすくなっています。やるべきことは短期集中するつもりで一気に片付けましょう。目先のことに囚われないで。何かひとつの事に集中力を発揮していくような11月の運勢。このひと月で、あなたは何かひとつの安定した基盤を築いていくでしょう。ここで、あなたがパフォーマンスを発揮する為のルーティンを作れると良いでしょう。11月をうまく過ごす為の鍵は、自分のメンテナンスをしっかりすること。特に優先すべきは睡眠です。これをおろそかにしてしまうと、色々なことが片付かなくなりそう。頑張っても頑張らなくても、自分の体はちゃんと大切に扱いましょう。進みたくても進みづらさが付きまとう1ヵ月です。難しいことが多く感じられることもあるでしょう。しかし、自分の行きたい方向はしっかり定まっているので、もどかしく感じるでしょう。前向きな気持ちを無理に保たなくても良く、ちゃんと自分の気分や感情を丁寧に取り扱うことが大事なアクションになります。普段の慣れたルーティンを変えたり、自分の考えを変えたり、変化を自発的に起こしていくと、現状を力強く動かしていけるでしょう。体と心は繋がっていることを理解して、この1ヵ月を過ごしましょう。11月の運気は、自ら流れを作っていくよりも、来た流れを受け入れて動いていくひと月です。課題や試練のように感じる出来事もあるかもしれませんが、あなた自身が自分の人生の主人公だということを忘れてはいけません。あなた自身が創造者です。どんなことが舞い込んできても堂々と選択して、後悔の無い選択をしていきましょう。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。