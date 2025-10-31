香音 月1で韓国美容旅行「チムジルバンのおばちゃまたちの力強さが全然違う」ヘッドスパに夢中!?

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。10月26日（日）、11月2日（日）、9日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する香音（かのん）さんです。10月26日の放送では、月1回の韓国美容旅行などについて語っていただきました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。すみれ：香音さんは、月1で韓国へ美容旅行にも行かれているそうですね。香音：そうなんです。FUKAMI：まだ若いから行かなくてもいいのに！ “美魔女”みたいなことをされていますね。香音：美容だけで行くときもあるのですが、韓国語を勉強したくて行くときもあります。すみれ：韓国自体もお好きなのですね！香音：そうなんです。今年の5月頃に韓国のドラマの撮影で、1ヵ月半ぐらい向こうに滞在していました。すみれ：韓国のドラマに？香音：はい。そのドラマをきっかけに韓国語を覚えるようになって、それから月1で行くようになりました。FUKAMI：すごいですね！ 美容ではどういうことをされるのですか？香音：ヘッドスパに行ったり、お肌のメンテナンスをしたりします。FUKAMI：ヘッドスパがお好きなんですね！香音：日本でも行くのですが、韓国のチムジルバン（※韓国式のスーパー銭湯、健康ランドのような施設）にあるヘッドスパに行きます。FUKAMI：日本とは全然違うのですか？香音：チムジルバンのおばちゃまたちがやってくれる力強さが、全然違います。FUKAMI：めちゃめちゃ強く押しますよね！香音：「今、私の頭へこんでます？」っていうぐらい（笑）。それぐらい、しっかり押してもらえるのがすごく嬉しくて。結構、爆睡してしまいます。韓国のヘッドスパに行ったら、割と日本だと満足できないというか。FUKAMI：マッサージすると顔も上がりますし、いいですよね。香音：頭皮が動いてくれる喜びを体感しに行っています。FUKAMI：すごい！番組では他にも、家族全体で取り組むダイエット習慣、美肌・美髪を保つ秘訣などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/