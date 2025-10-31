新しい学校のリーダーズ グループとしては初の「探偵!ナイトスクープ」特命局長に就任！ RIN「いろんな人が世の中にはいるんだなって思った」

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。10月27日（月）の放送では、「探偵!ナイトスクープ」特命局長就任と湘南乃風とのコラボを振り返りました。RIN：そして我々、新しい学校のリーダーズが「探偵!ナイトスクープ」特命局長を担当させていただきました。Arigato！KANON：Arigato！

— ABCテレビ (@asahi_tv) October 17, 2025KANON：特命局長をグループが務めるのは初めてだったんですよね。RIN：言ってたね。KANON：すごい楽しかったよね。RIN：楽しかったし、本当にいろんな人が世の中にはいるんだなって思った。本当に小さな男の子が、御陣乗太鼓っていう太鼓がすごく好きで、全力でパフォーマンスをして、鬼さんたちに会いに行って、一緒に太鼓を叩けるのかっていうのとか。KANON：あれを見ていて、私たちのパフォーマンスに取り入れることができそうじゃない？ とか思った。RIN：確かにね。実際に昔やっていたもんね、人間太鼓。私たちのパフォーマンスで人間太鼓っていうのがありまして、RINとKANONとMIZYUの背中をSUZUKAが全力で叩いて、そこから叩く場所が頭になったりお尻になったりしながら繰り広げていくパフォーマンスを、初めてアメリカに行ったときのオープニングでやったよね。KANON：結構海外では湧くという！ 湧いてくださいました！RIN：THE日本の素晴らしい歴史を体で刻ませていただいた我々でした。KANON：そういう参考になったりもして、Arigato！RIN：Arigato！KANON：そして、最近の私たちはですね、振り付けの制作をとにかくたくさんしています。その1つとして、湘南乃風さんとリーダーズの楽曲「青春永遠」という曲がリリースされました！RIN：Arigato！

— 【公式】湘南乃風 (@134r_official) October 17, 2025KANON：で、湘南乃風さんのライブが甲子園でありまして、私たちも出演させていただくことが決定いたしました！ Arigato！RIN：Arigato！ 甲子園球場でライブってすごいよね、大きい。実際に足を運んだこともないし、高校野球とかですごい熱血のイメージがある場所。「青春永遠」っていう曲とベストマッチ！KANON：ぴったりだよね。で、そのための振り付けを今作っていたりとかして、図面を見たらね、横が広すぎてびっくりみたいな。どうやっちゃおうかなみたいな。で、湘南乃風さんって踊らないじゃない？ でもリハの途中でね、SHOCK EYEさんがたまたまいらっしゃって会話をしていたら、「やってって言われたらやりますよ」っていう感じに言ってくれたりとか。あとはね、すでにちょっと披露しているけど、振り付けを一緒にやってくれたりするじゃない？ だからちょっとそれも楽しみだなと。RIN：楽しみですね。湘南乃風さん、Arigatoございます！KANON：Arigatoございます！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info