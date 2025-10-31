生見愛瑠「聴くのも歌うのもすごく元気をもらえます」大好きなMrs. GREEN APPLEの楽曲とは？

生見愛瑠がパーソナリティを務めるTOKYO FMの新ラジオ番組「生見愛瑠 soothing」（毎週日曜13:00～13:30）。癒しの場所、癒しの瞬間、癒されるモノや音楽などをテーマに、心落ち着く時間をみんなで共有する番組です。10月26日（日）の放送は、自身が出演した2023年放送のテレビドラマ「日曜の夜ぐらいは…」（ABCテレビ／テレビ朝日系列）の思い出などについて語りました。

◆「私も大好きなドラマです」

＜リスナーからのメッセージ＞

「『日曜の夜ぐらいは…』主題歌の『ケセラセラ』（Mrs. GREEN APPLE）は、聴くだけで気持ちが前向きになります。この曲がかかるとドラマの内容もよみがえってきて元気になれますし、疲れがリフレッシュされて『明日も頑張ろう！』という気持ちになれます」

生見：本当にうれしいお便りですし、私もミセスさんの「ケセラセラ」は本当に大好きで！自分がドラマに出ていたのももちろんあるんですけど、本当に曲として大好きで、結構な頻度で聴きます。

カラオケでも絶対最初に歌いますし、このあいだマネージャーさんとカラオケで4時間歌ったんですけど、そのときも「ケセラセラ」を2回ぐらい歌いました。聴くのも歌うのも、どちらもすごく元気をもらえますね。

「日曜の夜ぐらいは…」は私も出演させていただいたドラマですけど、私が演じたわぶちゃん（樋口若葉）は、おばあちゃんと2人暮らしをしていて、ちょっとオタク気質というか、ちくわぶを作るのに一生懸命働いていた本当に真っすぐな女の子です。

2人（岸田サチ、野口翔子）との出会いをきっかけに、どんどん明るい未来を目の当たりにしていくわぶちゃんの成長図というか、私も演じていてすごく感動しました。このドラマは（時間が）本当にゆったり流れていて、すごく私も大好きなドラマでしたね。

あと、多分このドラマが一番「見たよ！」って言われている気がします。本当にたくさんの方から「わぶちゃん！」と言っていただいた記憶があって、本当に皆さんに愛されたドラマで、私もすごくうれしかったです。

