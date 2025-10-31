河田陽菜「“日向坂46から出発する”という意味を込めて…」セカンド写真集のタイトル「テイクオフ」に込めた思いを語る

日向坂46の河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。10月24日（金）の放送は、河田陽菜と山下葉留花の2人でお届け！ ここでは、11月11日（火）に発売される河田陽菜のセカンド写真集「テイクオフ」のタイトルに込めた思いを語りました。河田：河田陽菜から大事なお知らせです。写真集のタイトルが「テイクオフ」に決定しました！山下：わー！河田：山下先生、「テイクオフ」の意味はわかりますかね？山下：そうですね。和訳にしますと、テイクは何かを持っていく。オフは、スイッチのオンオフのほうで、行きたいけどスイッチが切れていけないっていう……まあ、あれですよね。スポーツ用語ですよね！河田：え!?山下：え!? サッカーとかで使わないですか？河田：テイクオフ？山下：待って待って……あ、キックオフだ！河田：“オフ”だけ合っていたけど全然違う（笑）。山下：それだと思っていました（笑）。河田：しかも、（テイクオフの）意味も真逆でして「飛び立つ」とか「出発する」。飛行機でよく使いますよね？ あと、ビジネスやキャリアが「急成長する」「成功する」みたいな意味もあるんだって。山下：へぇ！河田：第2のビジネスを始めちゃおうかな（笑）。なぜこのタイトルにしたかと言いますと、卒業というタイミングで写真集を出すにあたって、“日向坂46から出発する”という意味を込めて「テイクオフ」にして、今回デンマークまでテイクオフしたので「皆さんと一緒に私が旅をしに行くよ」っていう、そんなおしゃれな意味も込めました。皆さんぜひチェックをお願いします！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46