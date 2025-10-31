「知らないSUZUKAがいた！」新しい学校のリーダーズ・KANON＆RIN、初声優＆一人二役のSUZUKAを絶賛

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。10月27日（月）の放送では、SUZUKAが声優に初挑戦した映画「迷宮のしおり」に言及しました。KANON：2026年1月1日に公開される映画「迷宮のしおり」の主題歌「Sailor, Sail On」を担当させていただきます！RIN：ありがとうございます。

◢◤ ◥◣

映画『#迷宮のしおり』

《本予告映像》解禁

◥◣ ◢◤



🎤主題歌は

#新しい学校のリーダーズ

「Sailor, Sail On」に決定🚢📣



脱出せよ📱👣⚡️

アイツ（わたし）が億バズする前に─。



🎥𝟭.𝟭【𝗧𝗵𝘂.】𝗥𝗢𝗔𝗗𝗦𝗛𝗢𝗪 pic.twitter.com/PSZVf6RMts

— 映画『迷宮のしおり』公式 (@meikyu_shiori) October 13, 2025KANON：この映画は、SUZUKAが声優を初挑戦ということで、私たちも見たんだよね。RIN：初号試写に行ってまいりました。

【第38回東京国際映画祭🎞️】



新しい学校のリーダーズ・SUZUKA

レッドカーペットでもセーラー服貫く🔥



齋藤潤らとともにファンサ応じる



🔻さらに写真を見るhttps://t.co/xw8ScGmBUo#TIFFJP #迷宮のしおり @suzuka3sister @meikyu_shiori pic.twitter.com/AbkmKWAaml

— モデルプレス (@modelpress) October 27, 2025KANON：見させていただきました。知らないSUZUKAがいました！ というか、SUZUKAということを忘れました。RIN：ね！ 1人で二役の主演を、初声優にして務めるって本当にすごいことだし、SUZUKAも本当にいろんな気持ちで挑んだのかなとか。挑んでいる最中もちょっと話は聞いていたから、どんな作品になったんだろうなって思っていたけど、本当に素晴らしかったね。KANON：その主題歌が聴こえた瞬間の、なんとも言えない気持ち？ すごく大事なところで流れるんですよね。それがすごく嬉しかったです。RIN：で、こちらは本予告映像も公開になっていまして、そちらで楽曲の一部が聴けるので、ぜひ皆様聴いてください。これから、これから広がる……？KANON：Arigatoに続けようとした？RIN：Arigatoに続けようとして、どうやろうかなって！KANON：頑張って！RINちゃん！RIN：まず、声優を頑張ってくれたSUZUKA、Arigato！ そしてこれから、たくさんこの映画を見て、「Sailor, Sail On」を聴いてくれるみんなもArigato！ 先に言っておきます！KANON：Arigato！ よろしく！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info