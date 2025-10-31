EPO 子どもの頃に聴いた“CM音楽”から学んだ作曲術とは？「“こうやって作ればいいんだ！”って」

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

今回の放送のゲストは、2025年にデビュー45周年を迎えたシンガーソングライターのEPO（エポ）さん。この記事では、プロになることの厳しさとCM音楽からの学びなどについて語っていただいたパートを紹介します。

＜プロフィール＞

東京都出身のEPOさんは、1980年に山下達郎さんらが在籍していた伝説のバンド、シュガー・ベイブの「DOWN TOWN」のカバーでデビュー。フジテレビ系のバラエティ番組「オレたちひょうきん族」（1981年～1989年）のエンディングテーマで一躍有名になり、数多くのＣＭソングやシンガーに楽曲を提供するなど作曲家としても活躍。

1988年にイギリス・ロンドンへ渡り、帰国後はセラピストの資格も取得。2025年で45周年を迎え、10月1日に最新アルバム『EPOFUL』をリリースしました。

＊

唐橋：EPOさんはデビューから半年で2枚目のアルバムを出されたんですか？

EPO：そのぐらい早かったですね。「プロになるっていうのは、こんなに大変なことなんだ」と思いました。（歌詞の元として使うことになった日記を）それまでは、“自分の日記”としてつけていればよかったけど、今度は人に聴いてもらうために、いかにキャッチーで楽しいポップスを作るかということを、そのときからゆっくり勉強し始めました。

私自身がとっても恵まれていたのは、コマーシャルのお仕事をする機会をいただけたことです。実は私、どんな音楽に影響を受けてきたかというと、アメリカンポップスもそうだけど、日本の大作曲家の人たちのCM音楽が大好きで。ああいう音楽にすごく影響を受けているんです。

要するに15秒のなかで、どこが一番キャッチーで、商品を紹介できるかというところに、すごく印象的なメロディーがくるという、あのやり方は、子どもの頃に聴いたCM音楽で勉強した気がします。「こうやって作ればいいんだ！」って。そこで学びましたね。

唐橋：でも、（CM音楽はキャッチーにするために）いろいろ削ぎ落としていく感じが結構、難しそうな感じがします。

EPO：そうです。でも、インスピレーションがつながったら、すぐできちゃう。だから、楽しめるときは良いんですけどね。やっぱり、「売れなきゃいけない！」って考えたときに、よくわからなくなってしまって、ずっと悩んでいました。ただ、テーマを与えられてこの商品を売るためにっていうことであれば、ふってできちゃう。でも、自分のためにはできないんですよ。

＊

現在のEPOさんの魅力が詰まった楽曲に加え、資生堂CMソングとして知られる「Gift～あなたはマドンナ」「う・ふ・ふ・ふ」を初セルフカバーしたニューアルバム『EPOFUL』は好評発売中です。

