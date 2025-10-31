風間トオル 初の“落語シーン”を演じて「すごく細かく計算されてやられているんだな、ということが分かった」主演映画『おかえりの湯』撮影を回顧

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局で放送中のラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～」（毎週日曜17:00～17:55放送）。10月26日（日）放送回のスペシャルゲストは、“トレンディドラマのレジェンド”こと俳優の風間トオルさん。トレンディドラマの名曲で彩る「秋の恋人たちスペシャル」をお送りしました。さらに、この日の放送では、12月14日（日）に開催される番組放送20周年を記念したメモリアルイベント「ビヨンド・ザ・20年！ 安部礼司大感謝祭」（@神奈川県・横浜「日産 グローバル本社ギャラリー」）についてのお知らせも発表しました。ごく普通のサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～」。舞台は東京・神田神保町にある中堅企業「大日本ジェネラル」。サラリーマン・安部礼司が、流行や変化の波にもまれながら、前向きに生きる姿を描いた成長コメディです。ーー番組エンディングの前半で、今回のラジオドラマ出演を振り返った風間さん。番組では他にも、2026年に公開される風間さんが主演の映画「おかえりの湯」について語る場面もありました。風間さんが主演をつとめ、星乃夢奈さんがヒロイン役を担った同作。東京・巣鴨にある温泉施設「東京染井温泉SAKURA」を舞台に繰り広げられるハートウォーミングファンタジーです。同作について風間さんは「下町の銭湯の物語なんですけど、日本人が忘れかけているような、心の奥にある大事なものを見せていただき、感じ取れるような映画です」とコメント。「それでいて、ちょっとファンタスティックな感じで。“鶴の恩返し”でも“狐の恩返し”でもなく、“美女の恩返し”という、ちょっと変わった内容のものがあり」と解説。「僕はそこの主（あるじ）で、落語で語るシーンもありまして。初めて落語のシーンを撮ったのですが、所作とか、身振り手振り、目の位置とか、すごく細かく計算されてやられているんだな、っていうことが分かって。本当に難しかったんですけど、新しいことに挑戦したという、すごく楽しい部分もあり。心がほっこりすると思うので、ぜひみなさん観ていただけたらと思います」とアピールしました。番組のエンディングでは、番組放送20周年を記念したメモリアルイベント「ビヨンド・ザ・20年！ 安部礼司大感謝祭」の詳細を発表しました。12月14日（日）に神奈川県・横浜「日産 グローバル本社ギャラリー」で開催する「ビヨンド・ザ・20年！ 安部礼司大感謝祭」（10:15スタート、19:00終了予定）。当日は、会場内のギャラリーと、ホールで開催されるTEAM安部礼司のさまざまなイベントをお楽しみいただけます（出入り自由、入場無料）。また、当日17:00～番組の公開生放送を予定しています。ホールで実施する招待制イベントは2部制。1部では番組収録の模様を特別公開、2部ではイベントオリジナルの生ラジオドラマをご覧いただけます。・イベント名：ビヨンド・ザ・20年！ 安部礼司大感謝祭・会場：日産 グローバル本社ギャラリー（神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号）・日時：2025年12月14日（日）10:00～開場・出演：安部礼司、安部優、飯野平太、大場嘉門、五十嵐明ほか（予定）・料金：入場無料・放送：TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット 同日17:00～17:55・演目①・開演時間：演目①10:30～・タイトル：「THE見学～安部礼司の収録を息を殺して見守る会～」・内容：史上初！ これまで謎に包まれていた番組収録の模様を特別公開！ 舞台上で繰り広げられるのは12月21日（日）に放送される安部礼司通常回（#1028）のレコーディング。原稿の読み合わせに始まり、ディレクターの指示のもと、俳優陣がマイクの前で演技をする、いつもの番組収録の様子を客席から見学していただきます。“ラジオドラマができるまで”の模様に興味のある方はぜひ！（90分程度を予定）・演目②・開演時間：演目②13:30～・タイトル：「TEAM安部礼司の生ラジオドラマ～2025年冬Version～」・内容：目の前で、生で声のドラマが繰り広げられるTEAM安部礼司の生ラジオドラマ。2025年冬バージョンのオリジナルストーリーをお楽しみいただきます！ 安部礼司とゆかいな仲間による神保町のお話と、安部礼司の息子・安部永太、娘・安部蘭も登場する安部家のお話の２本を予定。笑って泣いて、息の合ったやりとりでお楽しみください！（45分程度を予定）※各回別プログラムになります。※演目①については演出の都合上、未就学児のご入場はご遠慮いただいております。※公演情報などに変更が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。※その他、イベントの詳細については決定次第Webサイトにて告知いたします。※抽選に外れた場合でも、ホールの演目の模様はギャラリーの大スクリーンでお楽しみいただけますので、ぜひ会場にお越しください。観覧応募詳細、イベント詳細、応募方法は番組Webサイトの応募フォームをご参照ください。～11月9日（日）23:59まで番組の最後に安部礼司は、「ホールでは一体、何が起こるのでしょうか……？『安部礼司の収録を息を殺して見守る会』とは一体……なんだかマニアックでカオスな匂いがぷんぷんします。どちらを申し込むかはあなた次第！ 来週以降もイベントの情報をどんどん発信していきますので、お楽しみに！ 安部礼司大感謝祭、20年の感謝を込めて……僕たちと横浜で会いましょう！」とリスナーに呼びかけました。＜番組概要＞番組名：NISSAN あ、安部礼司 ～BEYOND THE AVERAGE～放送日時：毎週日曜 17:00～17:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/abe/番組公式X：@abestaff