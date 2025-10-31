柏レイソルは31日、ルヴァンカップ決勝のサンフレッチェ広島戦を翌日に控え、試合会場の国立競技場で公式練習を実施した。MF戸嶋祥郎が決勝へ意気込みを語った。

アルビレックス新潟でキャリアをスタートさせた戸嶋は、2020年から柏でプレー。プロキャリアを通じてはタイトルに縁がなく、自身初のタイトル獲得が目前に迫っている状況だ。

今シーズンはリーグ戦ですでに広島と2度対戦しているが、戸嶋はどちらも出番なし。どちらも引き分けに終わっている中で、「マンツーマン気味で捕まえにくる印象があるので、どちらの個が上回るかという試合になると思う」と試合を展望し、「そこははっきりと内容が結果につながるんじゃないかと思うので、そこを勝ち取るだけかなと思います」と、しっかりと戦っていきたいとした。

戸嶋としては初のタイトルへ、柏としても2013年のルヴァンカップ以来のタイトル獲得を目指す決勝となるが「どのチームもそうですけど、タイトルを獲って見える景色が変わることがいっぱいあるので、特にうちはリーグでは上位で、良いサッカーをしていると思っていますし、選手を呼べるだけのサッカーをしていると思うし、ここでタイトルもついてくればクラブにとっても大きいものになるし、露出や賞金を含め、いろいろなものがタイトルを獲ることで変わるんじゃないかなと思います」とコメント。並々ならぬタイトル獲得への想いを語ってくれた。

今シーズンはリーグ戦で10試合の出場に留まっており、出番が減少。ルヴァンカップでは控え中心で出場してきたが、「どちらかというと、連れてきてもらった舞台。最後になりますけど、タイトルを獲ることで、連れてきてくれた選手や、ケガして出れずに悔しい思いをした選手に少しでも恩返ししたいと思いますし、（自分が）出れない中でもスタジアムや練習場、SNSなどで支えてくれたファンやサポーターもたくさんいるので、そういった人たちに恩返ししたいと思います」と、タイトルを獲ることで恩返ししていきたいとした。

柏vs広島のルヴァンカップ決勝は、明日1日（土）国立競技場にて13時5分キックオフ。試合の模様はフジテレビ系列で全国生中継される。