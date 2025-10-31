大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、ワールドシリーズ第5戦を前にスタメン変更の可能性を示唆した。チームが得点力不足に直面する中、新たなオプションの選定が迫られている。米メディア『ドジャース・ネイション』のノア・カムラス記者が報じた。

ロバーツ監督はポストシーズンにおいてアンディ・パヘス外野手を中堅手として起用し続けているが、ポストシーズンでの成績は50打数4安打、打率.080、OPS.215と苦戦が続いている。

さらに第3戦では、本来外野起用が想定されていなかったトミー・エドマン内野手が延長戦で中堅を守る場面もあり、ロバーツ監督は「試合展開の中であの判断だったが、今後の選択肢には入る可能性がある」と語っている。

注目の集まる今後の起用についてロバーツ監督は「じっくりとよく考えて、明日は少し違う顔ぶれになるかもしれない。アンディを起用するか、アレックス・コール外野手を起用するか、ミゲル・ロハス内野手を起用するかということだ。よく考えて、結論を出し、私たちに最高の結果をもたらすものは何かを見極めようとしている」と言及した。

【関連記事】

【了】