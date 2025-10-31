3月に開幕した2025年のプロ野球は、福岡ソフトバンクホークスが5年ぶりの日本一に輝き幕を閉じた。第5戦の8回には、今季防御率0.19を記録した阪神タイガースのリリーフ・石井大智がまさかの被弾を浴びた。”打たれないはずの男”が打たれたその姿は、2013年の日本シリーズを呼び起こすシーンでもあった。（文・八木遊）

主導権を握った阪神

史上最速でセ・リーグ優勝を決めた阪神と、パ・リーグ2位の北海道日本ハムファイターズと最後まで競り合った末、パ・リーグを制したソフトバンク。ペナント覇者同士の日本シリーズは、阪神が福岡での第1戦を勝利したものの、第2戦から4連勝を決めたソフトバンクが12度目の歓喜を味わった。

決着がついた第5戦は、阪神が主導権を握った。2回に坂本誠志郎が先制タイムリーを放つと、5回には主砲・佐藤輝明がチーム2得点目を演出。投げては、先発の大竹耕太郎が古巣相手に6回3安打無失点の好投を見せた。

7回以降は、今季の阪神の原動力となった勝利の方程式が発動。及川雅貴が走者2人許したものの、7回を無失点で切り抜け、8回を石井大智に託した。

その時点で2点差とはいえ、阪神ファンだけでなく、ソフトバンクファンも、9回の攻撃が頭をかすめたのではないか。

石井は6月に約1か月間の戦線離脱があったが、シーズンを通してほぼ完璧な内容。53試合に登板し、許したのは4月4日の読売ジャイアンツ戦での1失点だけ。それ以降は半年以上にわたって無失点を継続し、異次元のシーズン防御率0.19をマークしていた。

ポストシーズンに入ってからも、横浜DeNAベイスターズとのクライマックスシリーズ・ファイナルステージ、そして日本シリーズで無失点を継続。結果的にシーズン最後となった日本シリーズ第5戦も、当然無失点で9回につなぐだろう。甲子園にはそういう空気が流れていた。

最後の最後に打たれた”防御率0.19右腕”

ところが1死一塁で迎えた1番・柳田悠岐に、まさかの2ランを被弾。決して甘くない、むしろ外角いっぱいの厳しいコースに投じられた150キロのストレートをレフトスタンドへ運ばれた。

公式戦で失点1、防御率0.19の大記録を達成した男が、最後の最後に1球で2失点。ベンチ内にも石井なら8回を無失点で切り抜けてくれるだろうという油断に近い安心感があったのではないだろうか。

実はこれに酷似したシーンが12年前の日本シリーズでもあった。東北楽天ゴールデンイーグルスが4勝3敗で巨人を破り、球団初の日本一に輝いた2013年の日本シリーズである。

田中には”リベンジのチャンス”があった

楽天優勝の原動力となったのが、エースの田中将大（現：巨人）だった。その年は開幕から白星を重ね、最終的に28試合に登板し、24勝0敗1セーブ、防御率1.27という神がかり的な活躍を見せた。

巨人との日本シリーズでも、第2戦と第6戦の先発マウンドに立つと、第2戦は菅野智之（現：オリオールズ）に投げ勝った。

しかし、王手をかけて迎えた第6戦は、2点リードの5回に痛恨の同点2ランをホセ・ロペスに浴びるなど、9回4失点でシーズン初の黒星を喫した。

打たれるはずのない石井が打たれたように、負けるはずのない田中が負けた。シーズンの最終盤に、公式戦で起こり得なかったシーンが起こってしまった。

まさにデジャヴといえる石井と田中の2ラン被弾からのチームの敗戦だが、2つの黒星は似て非なる黒星でもある。12年前の田中は翌日の第7戦で再び最終回のマウンドへ。最後は巨人打線を無失点で抑え、見事胴上げ投手となった。

12年前は、第6戦でシーズン初黒星を喫した田中にリベンジの機会が訪れたのだ。しかし、今年の石井にはその機会が訪れることはなかった。石井は試合後に流した悔し涙を糧に、来季こそ日本一奪還を叶えてくれるはずだ。