サンフレッチェ広島は31日、JリーグYBCルヴァンカップ決勝の柏レイソル戦を翌日に控え、試合会場の国立競技場で公式練習を実施。前十字靭帯断裂という大ケガを乗り越えて戦列に戻ってきた広島のMFトルガイ・アルスランが熱い思いを口にした。

今年3月のJ1リーグ第4節の横浜FC戦で右ヒザを負傷し、長期離脱を余儀なくされたアルスラン。9月16日に行われたACLEの古巣メルボルン・シティ戦で実戦復帰を果たし、その後も途中出場での起用が続いている。タイトルのかかる大一番を前にアルスランは「何分プレーすることになるかわからないですけど、自分としては先発で行くぞと言われたらやれる準備はできています」とコメント。コンディション面に問題がないことを強調しつつ、「決勝なので最後の最後は技術云々ではなく、メンタルの部分が左右する。自分がピッチに入ったらチームの勝利を決定づけるようなプレーを見せたい」との決意を口にした。

現地に訪れるであろう多くの広島サポーターについては「非常に大きな存在だし、最後の一押しをしてくれる存在」と述べ、「彼らが楽しんでくれるような試合をしたい」とコメント。さらに、「国立では2度プレーして2回ともゴールを決めている」ことを明かし、「すごく良い印象がある」と主張。メルボルン・シティ時代のACLでの甲府戦と、今春に行われたFUJIFILM SUPER CUPでの神戸戦を振り返りつつ、決勝戦の舞台となる“聖地”国立競技場との相性の良さにも自信を示した。

柏vs広島のルヴァンカップ決勝は、明日1日（土）国立競技場にて13時5分キックオフ。試合の模様はフジテレビ系列で全国生中継される。