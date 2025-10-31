大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間11月1日、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に臨む。この運命の一戦について、デーブ・ロバーツ監督は起用するリリーフを絞るべきという意見があるようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

ドジャースはレギュラーシーズンからリリーフ陣に不安を抱えており、WSでもここまで5試合で10失点を喫している。そのため、第6戦は先発・山本由伸がどれだけ長いイニングを投げられるかも重要なポイントとなっている。

同メディアは「ドジャースがリードし、山本が7イニング以上投げられる場合、ロバーツ監督が頼るべき投手は佐々木朗希投手と大谷だけだ。今後2試合のブルペンはタイラー・グラスノー投手、大谷、佐々木、そして第6戦後のインタビューで再びブルージェイズ打線と相対する可能性を示唆したブレイク・スネル投手を含む、先発投手のみで構成されるべきだ」と主張。

続けて、「ドジャースのポストシーズンにおける先発防御率は2.54と非常に優秀だ。一方で、救援防御率は4.56にまで悪化しており、この数字がチームの弱点となっている。簡単に言えば、ロバーツ監督がどんな場面でも安心して送り出せる投手がドジャースにはほとんど残っていないということだ。一方的な試合展開（大差がついた場合）でもない限り、頼れる選択肢がないのが現状だ」と記している。

【関連記事】

【了】