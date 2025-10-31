【一覧】プロ野球、2026年度の自由契約選手・育成保留者名簿｜NPB公示

日本野球機構（NPB）は31日、育成選手の翌2026年度の保留者名簿（来季も引き続き契約を結ぶことを予定している育成選手一覧）と自由契約選手を公示した。
保留者名簿には、阪神タイガースからは松原快投手ら、福岡ソフトバンクホークスからは佐倉俠史朗内野手らが名を連ねた。最も多かったのは、セ・リーグが巨人の15人、パ・リーグは福岡ソフトバンクホークスの20人だった。
また自由契約選手には、2023年ドラフト1位で東京ヤクルトスワローズに入団した西舘昂汰投手、2021年ドラフト1位の阪神タイガース・森木大智投手、読売ジャイアンツのフリアン・ティマ外野手らの名前が並んだ。
セ・リーグの保留者名簿
阪神タイガース
投 手 松原 快
投 手 Ａ．マルティネス
捕 手 嶋村 麟士朗
内野手 川﨑 俊哲
内野手 Ｊ．アルナエス
外野手 福島 圭音
外野手 Ｓ．コンスエグラ
横浜DeNAベイスターズ
投 手 清水 麻成
投 手 金渕 光希
投 手 吉岡 暖
捕 手 近藤 大雅
内野手 小笠原 蒼
内野手 高見澤 郁魅
外野手 小針 大輝
読売ジャイアンツ
投 手 堀江 正太郎
投 手 鈴木 圭晋
投 手 千葉 隆広
投 手 園田 純規
投 手 西川 歩
投 手 吹田 志道
投 手 黃 錦豪
投 手 Ｆ．グズマン
捕 手 坂本 達也
内野手 村山 源
内野手 田上 優弥
内野手 宇都宮 葵星
内野手 竹下 徠空
外野手 平山 功太
外野手 Ｃ．フェリス
中日ドラゴンズ
投 手 井上 剣也
投 手 Ｒ．マルティネス
捕 手 日渡 騰輝
内野手 中村 奈一輝
内野手 川上 理偉
外野手 Ｃ．モニエル
広島東洋カープ
投 手 杉田 健
投 手 小船 翼
投 手 竹下 海斗
投 手 杉原 望来
捕 手 安竹 俊喜
内野手 Ｍ．ラミレス
外野手 Ｎ．ロベルト
東京ヤクルトスワローズ
投 手 廣澤 優
投 手 西濱 勇星
投 手 翔聖
捕 手 松本 龍之介
内野手 根岸 辰昇
内野手 髙野 颯太
パ・リーグの保留者名簿
福岡ソフトバンクホークス
投 手 宮里 優吾
投 手 河野 伸一朗
投 手 津嘉山 憲志郎
投 手 相原 雄太
投 手 岡田 皓一朗
投 手 藤原 大翔
投 手 熊谷 太雅
投 手 塩士 暖
投 手 張 峻瑋
投 手 長水 啓眞
投 手 Ｄ．サルディ
捕 手 大友 宗
内野手 ザイレン
内野手 広瀬 結煌
内野手 佐倉 俠史朗
内野手 中澤 恒貴
内野手 Ｄ．アルモンテ
外野手 大泉 周也
外野手 漁府 輝羽
外野手 木下 勇人
北海道日本ハムファイターズ
投 手 加藤 大和
投 手 川勝 空人
投 手 澁谷 純希
捕 手 マイカ与那嶺
内野手 濵田 泰希
オリックス・バファローズ
投 手 陳 睦衡
投 手 寿賀 弘都
投 手 宮國 凌空
投 手 芦田 丈飛
投 手 上原 堆我
投 手 乾 健斗
捕 手 田島 光祐
内野手 河野 聡太
内野手 今坂 幸暉
内野手 清水 武蔵
外野手 寺本 聖一
東北楽天ゴールデンイーグルス
投 手 蕭 齊
内野手 岸本 佑也
埼玉西武ライオンズ
投 手 冨士 大和
投 手 シンクレア
投 手 川下 将勲
投 手 木瀬 翔太
投 手 佐藤 爽
内野手 谷口 朝陽
内野手 金子 功児
内野手 福尾 遥真
外野手 ラマル
外野手 澤田 遥斗
外野手 オケム
千葉ロッテマリーンズ
投 手 茨木 佑太
投 手 長島 幸佑
投 手 武内 涼太
捕 手 富山 紘之進
内野手 谷村 剛
内野手 松石 信八
外野手 髙野 光海
外野手 藤田 和樹
セ・リーグの自由契約選手（育成選手）
阪神タイガース
投 手 森木 大智
投 手 鈴木 勇斗
投 手 小川 一平
投 手 伊藤 稜
投 手 Ｊ．ベタンセス
横浜DeNAベイスターズ
投 手 深沢 鳳介
投 手 草野 陽斗
投 手 今野 瑠斗
投 手 笠谷 俊介
捕 手 上甲 凌大
内野手 蓮
内野手 西巻 賢二
内野手 粟飯原 龍之介
読売ジャイアンツ
投 手 三浦 克也
投 手 木下 幹也
投 手 松井 颯
投 手 田村 朋輝
投 手 吉村 優聖歩
投 手 富田 龍
投 手 森本 哲星
投 手 Ｅ．ルシアーノ
投 手 鴨打 瑛二
投 手 直江 大輔
投 手 花田 侑樹
投 手 代木 大和
投 手 石田 隼都
捕 手 坂本 勇人
捕 手 大津 綾也
捕 手 亀田 啓太
内野手 中田 歩夢
内野手 相澤 白虎
内野手 北村 流音
外野手 Ｊ．ティマ
外野手 大城 元
外野手 舟越 秀虎
中日ドラゴンズ
投 手 石川 翔
投 手 野中 天翔
投 手 森山 暁生
投 手 菊田 翔友
内野手 星野 真生
外野手 加藤 竜馬
外野手 福元 悠真
広島東洋カープ
投 手 小林 樹斗
外野手 名原 典彦
東京ヤクルトスワローズ
投 手 西舘 昂汰
投 手 鈴木 康平
投 手 佐藤 琢磨
内野手 澤野 聖悠
パ・リーグの自由契約選手（育成選手）
福岡ソフトバンクホークス
投 手 星野 恒太朗
投 手 大城 真乃
投 手 Ａ．アルメンタ
投 手 大竹 風雅
投 手 井﨑 燦志郎
投 手 澤柳 亮太郎
投 手 ハモンド
投 手 藤田 淳平
投 手 山崎 琢磨
投 手 風間 球打
投 手 Ｌ．ロドリゲス
投 手 田上 奏大
投 手 赤羽 蓮
投 手 内野 海斗
投 手 岡植 純平
投 手 佐々木 明都
投 手 水口 創太
投 手 飛田 悠成
捕 手 加藤 晴空
捕 手 盛島 稜大
内野手 藤野 恵音
内野手 桑原 秀侍
内野手 勝連 大稀
内野手 山下 恭吾
内野手 川原田 純平
内野手 西尾 歩真
外野手 Ｍ．シモン
外野手 生海
外野手 重松 凱人
外野手 佐藤 航太
外野手 Ｊ．オスーナ
北海道日本ハムファイターズ
投 手 松本 遼大
投 手 清宮 虎多朗
投 手 中山 晶量
投 手 山本 晃大
投 手 安西 叶翔
投 手 北浦 竜次
外野手 平田 大樹
外野手 藤田 大清
外野手 山口 アタル
オリックス・バファローズ
投 手 大江 海透
投 手 村西 良太
投 手 前 佑囲斗
投 手 小野 泰己
投 手 河内 康介
捕 手 村上 喬一朗
内野手 遠藤 成
内野手 香月 一也
内野手 宜保 翔
内野手 Ｊ．デール
東北楽天ゴールデンイーグルス
投 手 王 彦程
投 手 古賀 康誠
捕 手 水上 桂
捕 手 江川 侑斗
内野手 平良 竜哉
内野手 永田 颯太郎
埼玉西武ライオンズ
投 手 大曲 錬
投 手 上間 永遠
投 手 Ｖ．ロペス
投 手 宮澤 太成
投 手 井上 広輝
投 手 三浦 大輝
投 手 森脇 亮介
捕 手 野田 海人
捕 手 是澤 涼輔
内野手 野村 和輝
内野手 川野 涼太
外野手 Ａ．ガルシア
千葉ロッテマリーンズ
投 手 田中 楓基
投 手 本前 郁也
投 手 森 遼大朗
投 手 秋山 正雲
投 手 中村 亮太
投 手 永島田 輝斗
投 手 Ｅ．パラシオス
内野手 勝又 琉偉
外野手 Ａ．マーティン
