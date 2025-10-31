サンフレッチェ広島のDF佐々木翔が、11月1日に控えるルヴァンカップ決勝への意気込みを語った。

国立競技場で行われるルヴァンカップ決勝。2022年以来となる3大会ぶりの優勝を目指す広島の相手は、2013年以来の優勝を目指す柏レイソルに決定した。

キャプテンとしてチームを牽引する佐々木。2022年の前回優勝を経験している中、今回の相手である柏は今シーズンのリーグ戦で2つの引き分けに終わっている手強い相手となる。

決勝に向けて佐々木は「引き分けが2試合ということで、決着をつけるのに相応しい舞台だと思いますし、タイトルを懸けて素晴らしい両チームの良い試合になると思います」とコメント。「チームとしてはやりたいサッカーを全部出して、自分たちの良さを出していくところがカギだと思います」と、しっかりと広島らしいサッカーを出し切ることが大事だとした。

自身にとっては広島で4つ目のタイトルに挑戦することとなり、国立では2度目のルヴァンカップ決勝を戦う佐々木は「ここまでチーム全員の力で戦ってきて、決勝という舞台に来れたので非常に誇らしいですし、ここでタイトルを獲れる、獲れないというのは、天と地ほどの差があると思います」と、タイトルへの強い思いを口にし、「今後のチームの未来のためにも、広島のためにも、必ずタイトルを獲って帰ります」と、優勝して帰ることを力強く語った。