今日の運勢は？ 11月1日（土）12星座占いランキング第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの順位は何位？

2025年11月1日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月1日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？あなたの心が喜ぶことをすると良い日です。あなたが想像するだけで、ワクワクしてしまうようなことはなんでしょうか？ご自身が心から喜びを感じることで、良い流れがやってくるでしょう。ご自身の第一印象を良くするために、何をすればいいのか考えると良い日です。その場に相応しい服装を考えたり、ご自身が理想とする見た目に近づく努力をしたりすると良いでしょう。目の前に起きている現象だけではなく、その背後にある本質的な意味や構造に目を向けて考えてみましょう。常に問いを立てて深掘りをしていくことで、物事の本質を捉えやすくなるでしょう。今日は大切な人に感謝の気持ちを表現することで運気がUPするでしょう。また。お互いの個性を尊重し、適度な距離を保ちつつ、お相手への思いやりを持つことで、良好な関係を築いていけるでしょう。今日は相手の話を遮らずに聞き、深く関心を示してあげましょう。また、その内容の解釈を伝えて確認をしてあげたり、質問をしてあげたりして、より深く理解をしようと努めてあげると良いでしょう。未来日記をつけましょう。なりたい自分にもうすでになれたかのように、過去形で書いていくことによって、目標と現実を一致させようという心理が働き、目標達成や夢の実現が叶いやすくなるでしょう。あなたにとって大切なものはなんでしょうか？今日は、それを知るためにご自身と向き合い、何が大切なのかを考える時間を作りましょう。そして、その大切なものを守ることに意識を向けると良いでしょう。あなたが心の拠り所にしたい人とコミュニケーションをとりましょう。ありのままのお相手を受け入れ、信頼関係を築いていくことが大切です。またあなた自身も自分らしくいられるように意識しましょう。今日は、理論的な思考だけに頼らずに、ご自身の直感や、なんとなくそう感じるという感覚に意識を向けてみましょう。内なる声に耳を傾けていくことで、目にみえない世界と繋がることができるでしょう。あなたの好きなことや、熱中できることはなんでしょうか？あなたの心が求めていることに時間を使っていきましょう。また、それが将来あなたのお仕事に繋がるようにイメージをしていくと良いでしょう。1日の中で何にどれだけ時間を使っているのか、心身の健康状態はどうか、お金の流れはどうなっているのか、客観的に考えてみましょう。あなたの理想の生活をイメージして、具体化していくと良いでしょう。あなた自身に嘘をつかずに、ありのままの自分でいられるように意識をすることで運気が上がっていく日です。心の奥にしまっていた本当の自分が自然に現れ、内側の声に気づけるようになるでしょう。情熱は魂を燃やす炎です。それは私たちを暖め、つながりを維持させ、活力や活気を保たせます。その炎は、知識、愛情、旅行、表現、変化に対する願望です。それは私たちを未来へと駆り立て、人生を心から体験する必要性を呼び起こします。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。