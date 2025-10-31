【道路交通法】知らずに違反してるかも？ 自転車は「鳴ってなくても止まれ」踏切横断時のルールとは？

こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）とアンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）では、毎週月曜日に交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」を放送しています。

このコーナーでは、安藤全一（アンドウ・ゼンイチ）先生、通称“アンゼン先生”が交通安全に関するクイズを出題し、生徒（リスナー）が答える形式で進行します。

10月20日（月）の放送では、「踏切の横断」に関する○×クイズが出題されました。

【質問】

自転車で踏み切りを渡る際、踏切の音が鳴っていなければ、一時停止せずに渡って良い。〇か×か？

【答え】

×

▼詳しい解説▼

踏切の横断

踏切の音が鳴っていなくても、自転車は一時停止してから渡る必要があります。

道路交通法では、踏切を渡るすべての車両に一時停止の義務を定めており、自転車も車両の一種であるため、例外ではありません。

踏切は遮断機が上がっていて、警報音が鳴っていなくても、自分の目や耳で安全であることを確かめてから横断する必要があります。

歩行時も含めて、踏切手前では必ず止まって、左右の安全を確かめてから横断するようにしましょう。

監修：一般財団法人 日本交通安全教育普及協会

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info