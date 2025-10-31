Mrs. GREEN APPLE大森元貴「スタジオ、ヤバなかった!?」冠番組『テレビ×ミセス』第2弾で豪華コラボ

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。10月27日（月）の放送では、先日解禁された冠番組の第2弾となる特別番組「テレビ×ミセス」（TBSテレビ系 11月3日（月・祝）20:55～）について語りました。――Mrs. GREEN APPLEの3人がMCをつとめる「テレビ×ミセス」の第2弾が11月3日（月・祝）に放送されます。同番組は、3人が初めてMCをつとめた冠番組。ミセスと、さまざまな人、モノを“かけ算”していくコラボバラエティです。今年6月に放送された第1弾の大好評を受けて、今回の第2弾が決定しました。大森：解禁されました！ なんと！「テレビ×ミセス」が帰ってくるという!!

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) October 27, 2025藤澤：第2弾!!若井：しかも、今回は2時間！大森：2時間！ 前回1時間だった！若井：さらにスペシャルになって帰ってきますから！大森：スタジオ、ヤバなかった!?「テレビ×ミセス」第2弾ですけども……なんと、M!LKがやってくる！ チョコレートプラネットさんがやってくる！ そして大塚愛さんと「プラネタリウム」を歌わせていただくという……！藤澤：コラボ！大森：楽しかったね〜！ ぜひ楽しみにしていてほしいと思います！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info