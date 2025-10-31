香音「“二世”と思われるのが嫌だった」「父の力を借りずに頑張りたかった」親を頼らず掴んだ自分の道

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。

10月26日（日）、11月2日（日）、9日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する香音（かのん）さんです。10月26日の放送では、仕事への向き合い方やストイックな仕事論などについて語りました。

▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。

FUKAMI：すみれは芸能界に入るとき、ご両親（父・石田純一さん、母・松原千明さん）に相談や、入ってから変わったことはありましたか？

すみれ：うちの親は、芸能界に入るか入らないかはどっちでもいい、っていう感じだったけど、母は「芸能界は甘くないよ」みたいなことは言っていたと思います。でも、私が勉強してきた歌やお芝居、ダンスなど、苦労はしたけれど、親にアドバイスを聞くことはあまりなかったです。不思議な感じですね。

FUKAMI：では逆に、お二人は仕事で悩んだときなどに、ご両親に相談したりはするのですか？

すみれ：しないです。

香音：しないかもしれません。

FUKAMI：聞けば一番いいアドバイスをくれそうなのに！

香音：私は、どうしても「二世」と思われるのが嫌だと思っていたこともあって、父は父で頑張っているので、私もその力を借りずに「1人で頑張りたい！」という思いが強かったのです。もう完全に別物としてやっていたというのもありますし、「あまり頼りたくない！」という気持ちがありました。

すみれ：頼りたくないと。

香音：そうですね。あまり頼ったりはしていなかったかもしれません。自分の頭の中で考えて消化するのが一番効率的だったというか。

FUKAMI：若いのに1人でバリバリやっているような仕事の仕方ですね。

すみれ：ストイック！

香音：そうですね、そんな感じでした。

番組では他にも、芸能界入りのきっかけや、家族全体で取り組むダイエット習慣などについて語りました。

＜番組概要＞

番組名：KOSÉ Find My Beauty

放送日時：毎週日曜 9:00～9:30am

パーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/