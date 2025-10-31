プレミアリーグは30日、10月の月間最優秀監督賞の候補に選ばれた4名を発表した。

プレミアリーグの月間最優秀監督賞は、ファンによる一般投票と、サッカー専門家の審査員による投票を合算し、最終的な受賞者が決定する。月間最優秀選手賞（MVP）と同様に、今回は2025－26シーズンが開幕してから3度目の投票。8月度はアルネ・スロット監督（リヴァプール）が、9月はオリヴァー・グラスナー監督（クリスタル・パレス）が選ばれていた。

今回、ノミネートされた監督は4名。マンチェスター・ユナイテッドを率いて10月のプレミアリーグで就任後自身初の3戦全勝をやってのけたルベン・アモリム監督や、3戦全勝だけでなく、いずれの試合も無失点、対象を10月の公式戦全体に広げても6戦全勝無失点という驚異的な成績を残したアーセナルのミケル・アルテタ監督がリストに入った。

同様に、アストン・ヴィラを率いて、10月のプレミアリーグではバーンリー（○2－1）、トッテナム・ホットスパー（○2－1）、マンチェスター・シティ（○1－0）相手に3連勝を達成したウナイ・エメリ監督もノミネートされた。加えて、ボーンマスを率いるアンドニ・イラオラ監督も選出。ボーンマスは10月のプレミアリーグで全勝とはならなかったが、2勝1分で無敗試合数を「8」に伸ばし、開幕直後からの安定した成績も加味して、現在は2位につけている。

なお、アモリム監督が受賞した場合は、昨年11月の就任以降、嬉しい初受賞となる。アルテタ監督の場合は通算8回目、エメリ監督およびイラオラ監督の場合は通算3回目の受賞。3名の監督の過去の受賞は、いずれも現在も指揮を執るクラブで勝ち獲った栄誉だ。

ファン投票は11月3日まで、プレミアリーグの公式サイトにて受け付けられている。これらの投票結果を踏まえ、来週中にはMVPが明かされる見込みだ。

10月の月間最優秀監督賞に選ばれた4名の指揮官は下記のとおり。

◆■プレミアリーグ 10月の月間最優秀監督賞候補

ルベン・アモリム（マンチェスター・ユナイテッド）

ミケル・アルテタ（アーセナル）

ウナイ・エメリ（アストン・ヴィラ）

アンドニ・イラオラ（ボーンマス）

【画像】プレミアリーグの10月月間最優秀監督候補一覧