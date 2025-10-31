広島は31日、来季から前ヤクルト投手コーチの石井弘寿氏とコーチ契約を結ぶことを発表した。
石井氏は東京学館高から1995年ドラフト4位でヤクルトに入団。2002年には69試合に登板し6勝2敗、防御率1.51の好成績を残し最優秀中継ぎ投手に輝いた。プロ通算で339試合に登板し27勝15敗、防御率2.66、11ホールド、55セーブの成績を残した。
引退後はヤクルトで2軍育成コーチ、投手コーチを歴任し、今シーズンでヤクルトを退団していた。
