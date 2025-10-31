大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間11月1日、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に臨む。負ければ終わりの大一番だが、デーブ・ロバーツ監督は再び打線改造を行う可能性を示唆したという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ロバーツ監督は同10月29日の第4戦で2得点に終わったことなどから、翌日の第5戦では上位打線の並びを変更したり、不振のアンディ・パヘス外野手をベンチスタートにしたりと策を打った。しかし、結果は前日よりもさらに少ない1得点に終わっている。

同メディアは「金曜日の夜にロジャース・センターで行われる第6戦では、ディフェンディングチャンピオンであるドジャースが新たなラインナップで臨む可能性がある。ロバーツ監督は木曜日、再びラインナップ変更を行う可能性があると述べた」としつつ、「熟考中だ。まだ決まっていない。少し変更するかもしれない」というロバーツ監督のコメントを紹介。

続けて、「ロサンゼルスは過去29イニングでわずか4得点にとどまっている。攻撃陣の苦戦はよく知られているが、チームには挽回する時間がなくなってきている」と記している。

