東北楽天ゴールデンイーグルスは31日、11月7日（金）〜9日（日）に台湾・桃園市で開催される「2025桃園アジアプロ野球交流戦」の参加メンバーを発表した。参加メンバーと日程は下記の通り。

参加メンバー（予定）

【投手（12名）】19荘司康誠、26中込陽翔、40江原雅裕、41加治屋蓮、43宋家豪、47藤井聖、53坂井陽翔、54日當直喜、66今野龍太、67大内誠弥、130古賀康誠、197蕭齊

【捕手（5名）】2太田光、44田中貴也、65堀内謙伍、70石原彪、022水上桂

【内野手（8名）】0小深田大翔、60ワォーターズ璃海ジュミル、63入江大樹、68青野拓海、73小森航大郎、75陽柏翔、030平良竜哉、132岸本佑也

【外野手（3名）】8辰己涼介、36吉納翼、78吉野創士

※参加メンバーは変更となる場合がございますので。ご了承ください

チームスケジュール（予定）

11/5（水）台湾移動

11/6（木）現地練習

11/7（金）楽天イーグルス vs. KTウィズ（韓国）18:35試合開始（現地時間）／19:35試合開始（日本時間）＠楽天桃園棒球場

11/8（土）楽天イーグルス vs. 楽天モンキーズ（台湾）17:05試合開始（現地時間）／18:05試合開始（日本時間）＠楽天桃園棒球場

11/10（月）帰国予定

参考リンク

「2025桃園アジアプロ野球交流戦」に関する詳細は以下をご参照ください

https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500913637.html

