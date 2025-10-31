サンフレッチェ広島は31日、JリーグYBCルヴァンカップ決勝の柏レイソル戦を翌日に控え、試合会場の国立競技場で公式練習を実施した。

今夏に対戦相手の柏から広島に加入したFW木下康介は「知っている面々とまたやるんですけど、向こうも良いサッカーをしてくるので、それに負けず叩きのめしたい」と、古巣との一戦に向けてコメント。柏の良さを熟知する木下だが、「ウチにはウチのサッカーがあるので、（柏の）対策というよりは、こっちの良さを出すことを前面に押し出したい」と述べ、前線から圧力をかける広島のスタイルで“真っ向勝負”を挑む考えを強調した。

また、自身のことをよく知る元チームメイトとの対戦に関しては、相手の対応に対して「それを上回るようなプレーを表現したい」と語り、マッチアップが予想されるDF古賀太陽との対戦について問われると、「結構仲が良かったので、試合中に話しかけて油断させようかなと思います」と、不敵な笑みを見せた。

今季における両者の対戦成績は2戦2分けと五分だが、木下は「もう引き分けはないので、僕らが勝って終わりたい」と続け、頂上決戦での必勝を誓った。

柏vs広島のルヴァンカップ決勝は、明日1日（土）国立競技場にて13時5分キックオフ。試合の模様はフジテレビ系列で全国生中継される。