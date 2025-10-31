プレミアリーグは30日、10月の月間最優秀選手賞（MVP）の候補にノミネートされた8名の選手を発表した。

プレミアリーグの月間MVPは、ファンによる一般投票と、サッカー専門家の審査員による投票を合算し、最終的な受賞者が決定する。今回は2025－26シーズンが開幕してから3度目の投票となり、8月度はイングランド代表FWジャック・グリーリッシュ（エヴァートン）が、9月度はノルウェー代表FWアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）が選ばれていた。

今回、ノミネートされた選手は8名。先月に続き、10月もプレミアリーグ3試合の出場で3ゴールと得点数を伸ばしたハーランドが、2連続受賞の可能性を残した。また右サイドバックとして全3試合にフル出場し、アーセナルの3戦無失点全勝に大きく貢献したオランダ代表DFユリエン・ティンバーや、現時点で4位と、昇格組ながら好調を維持するサンダーランドにおいて、最終ラインの各ポジションでチームを支えたフランス人DFノルディ・ムキエレらもノミネートされている。

加えて、10月のプレミアリーグで3戦全勝をやってのけ、ルベン・アモリム監督体制となってから初の連勝を達成したマンチェスター・ユナイテッドからは、3試合で3ゴールと目に見える結果を残したカメルーン代表FWブライアン・ムベウモがリスト入り。同じく3連勝を達成したアストン・ヴィラからは、右サイドバックとして攻守両面で躍動したポーランド代表DFマティ・キャッシュがノミネート。2勝1敗だったニューカッスルからは、2ゴールを挙げたブラジル代表MFブルーノ・ギマランイスが、昨季王者のリヴァプールを破るなど充実の10月を過ごしたブレントフォードからは、2試合連続ゴールを記録したブラジル人FWイゴール・チアゴが選ばれた。

また、現在は首位に立つアーセナルを勝ち点差「4」で追いかける2位につけるなど、躍進を続けるボーンマスから、10月の出場2試合にして3ゴールとまばゆいばかりの輝きを放ったU－21フランス代表FWエリ・ジュニア・クルピもMVP候補に名を連ねた。

ファン投票は11月3日まで、『EA SPORTS』の公式サイトにて受け付けられている。これらの投票結果を踏まえ、来週中にはMVPが明かされる見込みだ。

10月の月間最優秀選手賞候補に選ばれた8名の選手は下記のとおり。

◆■プレミアリーグ 10月の月間MVP候補

マティ・キャッシュ（アストン・ヴィラ）

ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）

アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

エリ・ジュニア・クルピ（ボーンマス）

ブライアン・ムベウモ（マンチェスター・ユナイテッド）

ノルディ・ムキエレ（サンダーランド）

イゴール・チアゴ（ブレントフォード）

ユリエン・ティンバー（アーセナル）

【画像】プレミアリーグの10月月間MVP候補一覧