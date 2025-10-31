バイエルンがフェイエノールトに所属するU－21オランダ代表DFジファイロ・リートに関心を寄せているようだ。30日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

2006年6月2日生まれで現在19歳のリートはフォレンダムの下部組織出身で、2023年3月に16歳でエールディヴィジでの初出場を果たした。同年夏にフェイエノールトへ移籍すると、ここまで公式戦通算46試合に出場し4ゴール10アシストをマーク。昨シーズン途中から右サイドバック（SB）の主力に定着し、今シーズンは公式戦12試合出場1ゴール2アシストという成績を残している。

今年4月にフェイエノールトとの契約期間を2029年6月末まで延長したばかりのリートだが、その輝かしいパフォーマンスを複数のクラブが注視している模様。『スカイスポーツ』のフロリアン・プレッテンベルク記者によると、バイエルンのクリストフ・フロイントSD（スポーツディレクター）とスポーツ部門の取締役を務めるマックス・エバール氏はSBの強化に意欲的であり、リートの獲得を本格的に検討しているようだ。

バイエルンはリートを右SBの最有力候補と位置付けており、すでに交渉を開始しているという。しかし、プレミアリーグの複数のクラブが強い関心を寄せていることから、熾烈な争奪戦が勃発する可能性が高いとプレッテンベルク記者は指摘している。上田綺世と渡辺剛の日本代表コンビらとともに、フェイエノールトを支えているリートだが、近い将来メガクラブに移籍することになるかもしれない。

なお、バイエルンはセンターバック（CB）の補強も検討しており、クリスタル・パレスに所属するイングランド代表DFマルク・グエイとドルトムントに所属するドイツ代表DFニコ・シュロッターベックが有力候補となっているようだ。