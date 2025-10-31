サンフレッチェ広島は31日、ルヴァンカップ決勝の柏レイソル戦を翌日に控え、試合会場の国立競技場で公式練習を実施。広島の中盤を支えるMF川辺駿が意気込みなどを語った。

今季における広島と柏の対戦成績は2戦2引き分けと五分。いずれの試合にもフル出場した川辺は「2試合とも自分たちにとっては手応えのある試合だったし、両方とも勝ち点3をとれてもおかしくない試合だった」と振り返り、ボールを保持する柏に対しても「ネガティブな印象はない」と主張。広島は「一人ひとりの強さはリーグの中でも一番」「攻守両面で主導権を握れるチーム」と述べ、「攻撃だけでなく守備でも主導権を握って変わってくると思うので、色々な意味で集中して試合に臨まないといけないし、試合開始15分がすごく重要」との考えを示した。

深い位置から人とボールを動かしてビルドアップしてくる柏に対して、広島は前線からのプレッシングで相手に圧力を与えていくスタイル。前からいってひっくり返され、スペースを使われる危険性もはらむが、川辺は「このチームに引くという選択肢はないので、常に前から行きたい」と、相手に合わせる考えはないことを強調。「蹴られせれば自分たちの後ろの選手も強いですし、自信もある」と力強いコメントを続けた。

また、新スタジアムの完成など、クラブを取り巻く環境も変わっている中で、「タイトルを獲ることがクラブをより大きくすると思うし、クラブの価値をあげることにつながる」と述べ、今回のルヴァンカップというタイトルの持つ重要性も強調した。

柏vs広島のルヴァンカップ決勝は、明日1日（土）国立競技場にて13時5分キックオフ。試合の模様はフジテレビ系列で全国生中継される。