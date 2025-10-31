大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、トロント・ブルージェイズとワールドシリーズ（WS）を戦っている。2年連続優勝へ向け熾烈な戦いが続く中、ダニー・レーマンベンチコーチに流出の危機が浮上しているという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「ドジャースが2年連続のWS優勝を目指す中、同チームのコーチの一人が、2026年の監督ポストを探しているメジャーリーグのチームの間で急速に注目を集めている。今月初め、MLB.comのマーク・ボウマン記者は、レーマンコーチがアトランタ・ブレーブスの新監督候補だと報じた。ワシントンポストのアンドリュー・ゴールデン記者によると、彼はワシントン・ナショナルズの監督就任も検討されているという」と言及。

続けて、「レーマンコーチは2015年にドジャースにビデオスカウトとして加わり、チーム内で昇進を重ねてベンチコーチにまで上り詰めた。彼は編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏の補佐を務めていた経歴を持つ、ブレーブス幹部のアレックス・アンソポロス氏とも面識がある。一方で、ナショナルズとの関係はあまり明確ではない。もしレーマンが採用されれば、彼は野球界のいかなるレベルでも初めてとなるフルタイムの監督職を任されることになる」と記している。

仮に流出となればドジャースにとっては痛手になるが、そのような展開が今オフ訪れることは果たしてあるのだろうか。

