日本代表の一員として臨んだ10月シリーズで一気に注目度を高めたDF鈴木淳之介だが、2025年7月に加入したコペンハーゲンでも評価が急上昇している模様だ。現地時間29日、デンマークメディア『Tipsbladet』が伝えている。

鈴木は、10日に行われたパラグアイ代表戦で3バックの左センターバックとして先発フル出場。14日に行われたブラジル代表戦にも先発すると、18歳“神童”FWエステバン（チェルシー／イングランド）を封殺する活躍を見せ、3－2で対ブラジル代表戦初勝利を収めたチームに大きく貢献した。

歴史的勝利のキーマンとなった鈴木には世界中から大きな注目が集まったが、所属クラブでのプレーも光り輝いている。『Tipsbladet』は、コペンハーゲンがデンマーク・スーペルリーガ（デンマーク1部リーグ）で調子を落とし始めている点を指摘（10月の3試合で2分1敗、計2ゴール）。一方で「満足できる選手の一人がスズキだ」と、新加入選手である鈴木のプレー内容を高く評価した。

同メディアは「彼は安定した高いレベルを示しており、統計的パラメータでも際立っている」と分析。「10月5日（ミッティラン戦）の先発デビュー以来、スズキはチーム内で2番目に敵陣でボールに触れた選手である」と、プレー関与が多い点を評価した。

また、コペンハーゲンでの鈴木は3バックの右センターバックや4バックの右サイドバックでプレー。日本代表とは異なる位置で起用されながらも、安定した活躍を披露している。