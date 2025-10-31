“悔しさを力に”…ソフトバンク、日本一奪還に小久保裕紀監督「やっとファン…

福岡ソフトバンクホークスは30日、敵地・阪神甲子園球場で行われた「SMBC日本シリーズ2025」第5戦で阪神タイガースと対戦。8回に柳田悠岐選手の2ランホームランで同点とし、11回には野村勇選手のソロホームランが飛び出して、見事5年ぶりの日本一を達成した。

7回まで2-0とリードを許す苦しい展開だったが、ベテランが試合の流れを一変させた。1番打者の柳田選手は、阪神3番手の石井大智投手が投じた初球の直球を捉え、左翼スタンドに叩き込んだ。

その後、守り合いが続き、勝負が決したのは11回だった。この回の先頭打者、6番打者の野村勇選手は、5番手の村上頌樹投手が投じた5球目の直球を引っ張り、打球はそのまま右翼スタンドに突き刺さった。さらに6番手の松本裕樹投手が締めて、5年ぶりの日本一を手にした。

小久保裕紀監督は試合後、「（甲子園で勝利を決めた感想は）昨年のこともあったので、喜びも倍に感じています。昨年、日本シリーズで敗れた喪失感が1年持ち続けていたので、勝てて本当に嬉しいです。（頂の景色は）福岡に戻ってファンの皆さんと直にお会いしたときに感じると思います。

（試合前に選手にかけた言葉は）かけていません。（中4日で登板した有原航平投手について）中4日でいくと決めたときはグラウンドで伝えました。4つ勝てば日本一でシーズンオフに入るので、総力戦で全員野球という思いでやっていました。（投手陣の内容について）5月や6月以降の試合でも、6回以降勝っている試合ではほぼ勝ち切れていました。2025年を象徴する戦いだったと思います。

（6回に柳田選手の同点本塁打、11回に野村選手の勝ち越し本塁打について）今日も本塁打が出ましたが、日本シリーズで効果的な本塁打が出た印象です。阪神の石井大智投手は4月5日以来の失点で、なかなか点を取れない投手でしたが、柳田選手はよく打ちました。また、嶺井博希選手の活躍も見逃せません。

（命運を分けたシーンは）特に出てこないです。今日決めるつもりではいましたが、そんな簡単にいかないと思っていました。今日の（野村）勇のホームランですかね。

（昨年の日本シリーズ4連敗は今回にどう活かされたか）レギュラーシーズンとはまったく別物として考えました。本来は13勝で最高勝率を受賞した大関友久投手を起用するかは当然考えましたが、今の状態が良い選手を起用しようと決めました。

（シーズン全体の感想は）近藤健介選手も戻って来て、最後にやっと全員揃ったと思いましたが、中村晃選手が故障して今年は故障者が多いシーズンだったと感じます。選手が揃わなかった中でも、代わりの選手たちがたくましく成長し活躍してくれました。色んな面でいろいろありすぎた1年でした。

（選手たちにかけたい言葉は）ゆっくり休んでほしいと思います。

（ファンに向けて）昨年の日本シリーズ後のオフシーズンでどこにいっても『悔しかった』『惜しかった』『来年こそは』という言葉をいただいていました。今年はその言葉を胸に刻みながら戦いました。日本一の報告をファンの皆さんにできることを非常に嬉しく思っています。」とコメントした。

昨年は2連勝の後に4連敗で日本一を逃し、苦汁を味わった小久保監督。今回は満面の笑みで、福岡のファンに日本一の報告を届けることができそうだ。

