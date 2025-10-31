太陽が恋しいBMW320iコンバーチブル｜『Octane』UKスタッフの愛車日記

『Octane』UKスタッフによる愛車レポート。グレンが、グッドウッドへ1989年BMW320iコンバーチブルで雨の中、グッドウッドを訪れたときの出来事を綴る。

【画像】雨の日だって、BMW320iコンバーチブルで出かければ、それは特別な時間になる！（写真3点）

夏の朝、早い時間に出発し、オープンにして誰よりも先に日の出の中を走るのが大好きだ。ただ、グッドウッド・リバイバルが開かれるのは夏というより9月のかなり後半で、午前6時を過ぎないと明るくならないし、天気も不安定な季節になってしまうのだが。しかも、今回参加するのは土曜日で、厄介な道路閉鎖が待ち構えている。

正直に言うと、天気予報を見た瞬間、家族の足車で行こうかと思ったほどだ。しかし、BMWで行くことにした。サウスダウンズを抜ける最後のルートでは、ライトを全開にしてワイパーを最速にしても前が見えず、自分の判断力を悔やんだ。グッドウッドの草地の駐車場は完全にぬかるんでいて、現代のトヨタ車がびっしり並ぶ中に私は車を停めた。彼らの方が、よほど正しかったのかもしれない。ドアを開けた瞬間、幌に溜まっていた水が、滝のように膝の上に落ちてきた。

ミッドハーストまでは、実に楽しいドライブだった。BMWのE30は幌を開けて大通りを流すのが一番気持ち良いが、ゆるやかなカーブを楽しむのにも向いている。雨の日でも快適で優れたクルーザーでもある。それに、他のクラシックカーと一緒に走るのは、常に楽しいものだ。今回は参加台数が少なかったとしても。最後は美しいDB4と、無謀にも屋根を開けたままのMGミジェットと合流した。後者のドライバーは、きっとずぶ濡れになったに違いない。

本当の恐怖は、その後にやってきた。イベントが終わって駐車場に戻ると、そこはまるで泥沼だった。すでに何台もの車が立ち往生していて、その中には比較的新しいBMWもいた。そのドライバーは必死にタイヤを空転させているだけで、周囲の車に泥を浴びせること以外に、何の役にも立っていなかった。腹立たしい限りだった。

幸いなことに、私の車の周囲の草地は、靴が水に浸かるほど濡れてはいたが、そこまでの惨状ではなかった。少し慎重に切り返して、エンジンの回転をほとんど上げずにセカンドギアで出てみたら、スタックせずに済んだ。ああ、助かった。

その前の週末の土曜日は、ラトランドで開催された「Top555」のスーパーカーイベントに足を運んだ。そこでは、私のBMWが最古参の車両の一台であり、パワーも圧倒的に最低だった。他には、圧巻のラインナップでポルシェたち（最新型から、友人のリー・マーシャルが所有の1989年911ターボ・カブリオレよりもさらに古いモデルまで）やフェラーリ（12気筒モデル2台を含む）など、見事なラインナップが揃っていた。その後、路上の汚れを誇らしげにまとい、すこぶるご機嫌に走っていた素敵な997GT3と並走し、帰途についた。

日曜日は、妻と私は幌を開けて日差しを楽しみに行くことにした。この日を逃すと、この先しばらくの間は暖かい日がないと聞いたからだ。とはいえ、所要時間や十代の娘たちの都合もあって近場でお茶を濁してしまったが。今年一番のドライブは、サフォークの海岸まで往復した一日だったが、その後二度とそんな機会は訪れなかった。

私は、雨だからといってBMWを引っ込めるようなタイプではない。それでも、冬の雨の日はあまり楽しいものではない。しかし、グッドウッドが証明したように、この車に乗っているだけで、その旅は特別なものになる。たとえルーフを閉めていても。

文：Glen Waddington