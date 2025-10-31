ソフトバンク・山川穂高、日本シリーズMVPの裏側を語る「2試合目で“絶対打…

福岡ソフトバンクホークスの山川穂高選手が30日、敵地・阪神甲子園球場で行われた「SMBC日本シリーズ2025」第5戦の阪神タイガース戦に「4番・一塁」で先発出場した。この日は4試合連続本塁打とはならなかったが、堂々のMVP受賞となった。

今回の日本シリーズでは、26日の第2戦、28日の第3戦、29日の第4戦で3試合連続本塁打を放ち、チームを日本一に導く大きな活躍を見せた。

山川選手は試合後、「（MVPを獲得して）嬉しいです。今後も記憶に残る日本シリーズでした。1試合目が終わって2試合目の練習中に、『絶対打てる』という感覚を掴みました。その感覚があったので、かなり自信を持った状態で試合に臨めました。技術が自信を取り戻させてくれました。

（新しい感覚については）両方のかかとの骨を意識していました。今年は1,000回くらい色々試しました。今回は朝練習しているときに『これだ！』と掴みました。かかとを意識した段階で、構えたときに打てる感覚がありました。

（3試合連続本塁打は2000年の城島健司選手以来の快挙で）大変光栄に思います。

（今年1年については）早く練習したいです。この感覚を忘れたくないですし、なぜこの感覚で打てたのかをモノにしたいです。明日は休みますが、明後日から練習します。

（ファンに向けては）シーズン中は迷惑をかけましたが、最後に良い姿を見せられて良かったです。来年も応援してもらえるように頑張ります。」とコメントした。

シーズン中は昨年の34本塁打から23本塁打に減少したが、最後に主砲としての存在感を示し、見事MVPを受賞する活躍を見せた。

