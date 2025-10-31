香音 “最近太ったね”で家族総出のダイエット開始!?「ダイエットや運動は苦にはならなかった」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。10月26日（日）、11月2日（日）、9日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する香音（かのん）さんです。10月26日の放送では、家族全体で取り組むダイエット習慣などについて語りました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。すみれ：現在、ファッション雑誌「non-no」の専属モデルとしてもご活躍中で、とてもフレッシュで、かわいらしい香音さんですが、元々ファッションや美容がお好きだったのですか？香音：そうなんです。小さい頃からファッションも美容も好きだったのですが、高校生くらいになってから美容がもっと好きになりました。FUKAMI：それはご家族（父・野々村真さん、母・野々村俊恵さん）の影響があったりするのでしょうか？香音：そうですね、母の影響がすごく大きいです。小さい頃から家族全体で、美容を頑張るとか、ダイエット習慣を作るということをしていました。FUKAMI：家族全体ということは、お父様もお母様も、香音さんもということですか？香音：そうです。母を筆頭に、私と父が教わるという感じです。FUKAMI：具体的にはどのような習慣だったのですか？香音：「最近太ったね」「顔丸いよ」となると、その日からダイエット習慣がスタートします。食べ物も変わりますし、父の場合は走るのが好きだったので、一緒に走りに行ったり。私は家で、母と一緒にジャイロ（※円や螺旋（らせん）を描くような曲線的な動きとリズミカルな呼吸を組み合わせたエクササイズの総称）に通ったりしていました。FUKAMI：ピラティスのようなトレーニングですよね？ おしゃれですね。香音：結構難しくて。1人で（器具を）使うと本当に意味が分からない形になってしまうのですが、先生に教えてもらうと結構キツくて。FUKAMI：それを小学生ぐらいからされていたのですね。香音：自宅ではなく、（ダイエット習慣になって）始めるとなったら、ジャイロに通う感じでした。FUKAMI：やっぱり私たち世代のイメージでは、お母様が常に家でも舵を取っている感じですか？香音：基本的には母ですね。美容だったり、見た目、体のラインなど、見た目に関しては結構厳しい母でした。FUKAMI：元アイドルだからというのもあるのかもしれませんね。芸能界に入ってからは、見た目の管理は全てお母様がされていたのですか？香音：はい、そうです。入る前は逆にポヨポヨでした。何もしていなくて、好きなように育ててもらっていたのですが、メディアに出るとなったら、ちゃんと絞りましょうとなって。FUKAMI：それは嫌になったりしなかったのですか？（デビュー当時は）まだ子どもだったでしょう？香音：芸能界に入るってスカウトされたときから、父や母もいるこの芸能界に入ったら、みなさんキラキラしているので、「このキラキラした人たちになりたい！」という思いが強くなりました。なのでダイエットや運動は苦にはならなかったです。FUKAMI：“キラキラした世界に属したいから頑張らなきゃ！”というモチベーションで。香音：嫌じゃなかったです。楽しく運動していました。番組では他にも、芸能界入りのきっかけや、月1回の韓国美容旅行などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/