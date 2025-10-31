攻守で魅せたソフトバンク・周東佑京、日本シリーズ新記録でチームをけん…

福岡ソフトバンクホークスの周東佑京選手が30日、敵地・阪神甲子園球場で行われた「SMBC日本シリーズ2025」第5戦の阪神タイガース戦に「2番・中堅」で先発出場した。安打こそ生まれなかったものの、走攻守にわたってチームを日本一に導く活躍を見せた。

圧巻だったのは、26日に本拠地・みずほPayPayドーム福岡で行われた第2戦である。第1打席は右前打、第2打席は左適時三塁打、第3打席と第4打席は中前打、第5打席は左二塁打と、日本シリーズ新記録となる前人未到の1試合5安打を記録した。

周東選手は試合後の優勝会見で、「昨年度、悔しい思いもあったので、嬉しいです。嬉しいという言葉しか出てこないです。（ベンチの雰囲気は）点差はまだ2点だったので、なんとかしようという思いを持っていました。柳田選手がホームランを打ったので、負けられない試合になると思いました。

（チームの強さは）誰が出ても高いパフォーマンスを出せるし、自信を持っています。（第2戦での日本シリーズ新記録・1試合5安打は）打つ方で名前を残せると思わなかったですし、長い歴史の中で新記録を達成できたのは光栄です。

（好調の要因は）ボールの見え方が良かったですし、CSのときから自分の感覚の中で悪くはなかったので、やることをしっかり決めて、結果を出すことに集中しました。

（満身創痍の中での戦いについては）明日から休みなので、しっかり休みたいです。ケガ人が多かったですが、試合に出ていた選手がしっかり活躍できたのが一番です。日本シリーズに勝ってこそ、最後のホークスのピースが生まれると思っていました。誰一人としてかけがえのないピースになったと思います。

昨年、日本一を逃して悔しかったですが、今年は取り返せて良かったです。来年以降も12球団で最後まで戦い、応援してもらえるように頑張りたいです。」とコメントした。

昨年、第1戦と第2戦を先勝しながらも4連敗で日本一を逃したソフトバンク。

今回は責任感の強い「選手会長」がチームを引っ張り、5年ぶりの日本一奪還をたぐり寄せた。

