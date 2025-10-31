大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはワールドシリーズ（WS）を戦う傍らで、今オフの移籍市場での動きが注目されている。既に様々な選手が獲得候補に挙がっているが、シンシナティ・レッズ所属のハンター・グリーン投手についてはリスクがあるかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

グリーンは今季19登板、7勝4敗、防御率2.76といった数字を残している先発右腕。ポストシーズンではワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦でドジャース相手に登板したが、この時は3回5失点で敗戦投手になっている。

同メディアは「元MLB球団GMのジム・ボウデン氏はジアスレチックの最近のコラムで、もしレッズが今オフグリーンをトレードに出せば、ドジャースは彼に興味を持つ可能性が高いチームの一つになるだろうと指摘した。しかし、彼の電撃的な投球と将来性にもかかわらず、ドジャースがグリーンとのトレードを敢行すべきでない理由はいくつかある」と言及。

続けて、「毎年ワールドシリーズ制覇を目指すドジャースにとって、常に4回2/3イニングで100球を投げる先発を雇う余裕はない。また、不安定さやブルペンの過剰な投入なしにシーズンを乗り切れることを証明していない投手に、プロスペクトを投じることもできない。彼らに必要なのは、ハイライト映像で映える速球ではなく、イニングを投げることなのだ」と記している。

