福岡ソフトバンクホークスは30日、阪神甲子園球場で行われた「SMBC日本シリーズ2025」第5戦の阪神タイガース戦に3-2で勝利し、5年ぶり12回目の日本一に輝いた。



序盤は阪神先発・大竹耕太郎を打ち崩せず、ソフトバンクは4回までパーフェクトに抑え込まれる。終盤まで、0-2でリードされる展開が続いた。







そんな中で迎えた8回。1番の柳田悠岐が、今季50試合連続無失点を記録した石井大智から同点2点本塁打。2-2で迎えた延長11回には6番・野村勇の右翼への勝ち越しソロ本塁打で、試合を決めた。



試合後、王貞治球団会長は「初戦の阪神は流石、セ・リーグチャンピオンの戦いをしてきて、なかなかチームの持ち味を出せなかった。ただ、戦っているうちに山川くんが3本のホームランを打った。短期決戦はヒーローが出たほうが勝ちなので、そういった意味では山川くんの3本のホームランは大きかったですね」と、日本シリーズMVPに輝いた主砲の存在感を語った。



その中でも王会長も驚いたというのが、延長11回の野村勇の本塁打。「最後のライトへのホームランはびっくりしましたよ。野村くんが手堅く決めてくれたから、流れはうちにきてたんだなと思っています」と喜びを露わにしながら、今季ブレイクの28歳を讃えた



投手陣についても、「モイネロはじめ、みんなよく頑張ってくれました。特に杉山くんなんか2イニングね、シーズンでも投げてないのに見事に抑えてくれました」と称賛。さらに、小久保監督についても触れ「近藤くんを代打に使ったり、大胆な思い切りの良い起用をしていましたし、良い采配をしていたと思います」と、指揮官にも賛辞を送った。



「オフは楽しんでいられないんですよ、すぐ来季に向かっていかなければいけないので」と、すでに来季を見据えて気を引き締めていた王会長。それでも、「ファンの人があれだけ喜んでくれて良かったですよ。福岡でもそうだし、甲子園でも満員のお客さんが喜んでくれて、本当に良かったと思います」と、日本一の喜びを噛みしめていた。











