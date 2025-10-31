ある相撲部屋の“1カ月にかかる食費”は…アイドル2人も驚きを隠せない「うわー!」「すごい」

ABEMAの特別コンテンツ「推すもうさんTV」#6が公開された。

時代に合わせた指導方針

今回は、ASOBISYSTEM所属のアイドルグループfav meの小野寺梓と中本こまりが、埼玉県川口市の湊部屋を訪問。湊部屋のちゃんこ鍋を試食するところからスタートすると、小野寺と中本はどんぶりに注がれたお茶を見て驚きを隠せず。湊親方が「洗い物をしやすくするために食器を統一している」と説明すると、2人も思わず納得の表情を見せた。

食卓には鶏のから揚げや具沢山のちゃんこ鍋が並び、小野寺は「男子が好きそうな味」と感想を語り、たんぱく質たっぷりの豪華な食事に感激。さらに「ご飯のノルマはありますか?」と質問すると、湊親方は「昔はそういう時代もありましたが、今は強制したらダメなんです」と答え、時代に合わせた指導方針を明かした。

1カ月にかかる食費

中本が「食費はどれくらいかかるんですか?」と尋ねると、親方は「1カ月にしたらだいぶかかるね」と苦笑。そこに西幕下56枚目(令和7年9月場所時点)の鷹翔光司が「30～40万円かかります」と答えると、2人は「うわー!」「すごい」と驚きを隠せない。

また、湊親方が「師匠が“食べていい”と言うまで手を付けられない」と説明したほか、湊部屋では食事の順番も厳格に決まっており、親方 → 関取(十両以上) → お客さん → 幕下以下の力士という序列で提供されることも明かされた。

