ABEMAの特別コンテンツ「推すもうさんTV」#6が公開された。

  • 「推すもうさんTV」場面カット

    「推すもうさんTV」場面カット

時代に合わせた指導方針

今回は、ASOBISYSTEM所属のアイドルグループfav meの小野寺梓と中本こまりが、埼玉県川口市の湊部屋を訪問。湊部屋のちゃんこ鍋を試食するところからスタートすると、小野寺と中本はどんぶりに注がれたお茶を見て驚きを隠せず。湊親方が「洗い物をしやすくするために食器を統一している」と説明すると、2人も思わず納得の表情を見せた。

食卓には鶏のから揚げや具沢山のちゃんこ鍋が並び、小野寺は「男子が好きそうな味」と感想を語り、たんぱく質たっぷりの豪華な食事に感激。さらに「ご飯のノルマはありますか?」と質問すると、湊親方は「昔はそういう時代もありましたが、今は強制したらダメなんです」と答え、時代に合わせた指導方針を明かした。

1カ月にかかる食費

中本が「食費はどれくらいかかるんですか?」と尋ねると、親方は「1カ月にしたらだいぶかかるね」と苦笑。そこに西幕下56枚目(令和7年9月場所時点)の鷹翔光司が「30～40万円かかります」と答えると、2人は「うわー!」「すごい」と驚きを隠せない。

また、湊親方が「師匠が“食べていい”と言うまで手を付けられない」と説明したほか、湊部屋では食事の順番も厳格に決まっており、親方 → 関取(十両以上) → お客さん → 幕下以下の力士という序列で提供されることも明かされた。

(C)AbemaTV,Inc.

【編集部MEMO】
『推すもうさんTV』は、相撲をほぼ知らないアイドルが相撲部屋を訪れ、見学や体験を通じて、力士や相撲部屋の魅力に触れる新感覚入門バラエティ。稽古場の迫力や素朴な疑問を投げかける会話を通して、初心者も自然に相撲の世界に親しめる。

ある相撲部屋の“1カ月にかかる食費”は…アイドル2人も驚きを隠せない「うわー!」「すごい」
チョコプラ長田から「買います!」「注文しちゃう」との発言が飛び出した車とは
ABEMA、「DOWNTOWN+」の厳選コンテンツが視聴可能となる新プランを発表
令和ロマンくるま、マングローブ林で遭難しかけた事件の裏側を語る「ヤバいですよ、本当に」
“マネー”狙いの女性に利用されているとも知らず、男性は小声でささやいた「俺は…」　『ラブキャッチャージャパン2』第7話
チョコプラ長田が「最高」「欲しい」と大興奮の高級スポーツカーが登場
女流棋士は少し苛立ちながら言った「私が好きでニコニコ女流棋士をやってると思う?」「バケモノの中では…」
「“情報リテラシー”も問えるような作品になった」　柴咲コウ、視聴者へメッセージ
藤田ニコルが“羨ましい”と感じるタレントとは「バラエティもできて、音楽もしっかりできていてスゴい」
「弁明の余地はないの?」　複雑に揺れる関係の中で“番組史上最大の修羅場”が巻き起こる
剛力彩芽、“推し”を明かす「大好き」「妄想しながら推すのが楽しい」
トップモデルに憧れる娘が摂食障害に　16歳で体重は36kgまで落ちて「歩けない」状態　無力感を感じていた母は兄弟たちに電話で相談した
関連画像をもっと見る