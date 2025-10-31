宮城県のほぼ中央に位置する塩竈市(しおがまし)は、奥州一の宮 鹽竈(しおがま)神社の門前町として、また港町として海とともに歩んできたまち。新鮮な魚介類が豊富で、港町特有の食文化が特徴です。

今回は、そんな塩竈市の水産品のおいしさと魅力を存分に楽しめるイベント「どっと祭(まつり)」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

まぐろ解体ショーも! 「第15回 どっと祭」について

第15回 どっと祭

・開催日時：【1】2025年11月2日(日) 8:30～13:30 【2】2025年11月1日(土)～3日(月・祝) 8:30～13:30

・開催会場：【1】水揚市場(魚市場)会場【2】仲卸市場会場

【車】仙台市中心部から一般道使用で約35分、仙台空港ICから有料道路使用で約35分、

三陸自動車道「利府中IC」から約5分

【公共交通機関】JR仙石線 「東塩釜駅」から徒歩約10分、「本塩釜駅」から車で約6分

※2日は無料シャトルバスを運行します。

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

塩竈のおいしさを堪能できるイベント「どっと祭」は、2025年度で15回目の開催となります。毎年市内外からたくさんの人が足を運び、おいしい水産品をお得に購入しているのだとか!

水揚市場(魚市場)会場では、マグロの解体ショーや模擬セリなど、塩竈の魚とふれあえる市場ならではの企画を楽しむことができます。

3日間開催される仲卸市場会場では、家族で挑戦できるイベントがいっぱい! 60周年記念のガラポンをしたり、釣りゲームや子どもチャレンジ餅まきを楽しんだりと、大人から子どもまで盛り上がること間違いなしです。

その他、ステージイベントや出店& 縁日コーナーなども予定されているとのことで、「どっと祭」はまちの魅力を思う存分味わえるイベントです。

塩竈市のふるさと納税返礼品について

本イベントの開催会場でもある「塩釜水産物仲卸市場」で年中使える食事券と、まち自慢の銀鮭を紹介します。

塩釜水産物仲卸市場 海鮮グルメ食事券 3,000円分

・提供事業者：協同組合塩釜水産物仲卸市場

・内容量：食事券3,000円分(500円6枚綴り)

・寄附金額：1万2,000円

塩釜港産のマグロや三陸の旬の海産物を扱う「塩釜水産物仲卸市場」で、海鮮丼などのグルメを楽しむことができる食事券です。旬の食材を扱った食堂など、好みに合わせて利用できるのも魅力的!

骨取り銀鮭切り落とし

・提供事業者：株式会社 塩釜水産食品

・内容量：1.2kg(600g×2パック)※冷凍真空パック

・寄附金額：1万2,000円

塩竈市の返礼品の中でも人気を誇る「骨取り銀鮭切り落とし」です。焼くと皮はパリッ、身はジューシー! 骨取りなので食べやすく、弁当はもちろん朝ごはんやお茶漬けにもおすすめなのだそう。

今回は宮城県塩竈市のイベント「第15回どっと祭」と、返礼品を紹介しました。まちのおいしい味覚と魅力を存分に堪能できるイベントです。迫力満点のマグロの解体ショーや模擬セリなど、魚市場ならではの企画を楽しんだり、鉄火丼などの新鮮な水産物を味わったりと、幅広く楽しめるお祭りです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者