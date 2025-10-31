「痛みを伴う決断になるが」鈴木誠也、まさかのトレード候補！？　米紙が…

鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する31歳の鈴木誠也外野手は、2026年オフにフリーエージェント（FA）になる見通しだ。来季が契約最終年になることから、若手中心のチーム作りを目指すなら、今オフに同選手のトレードも検討すべきだと、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

鈴木は今季、151試合に出場し打率.245、32本塁打、打点103、得点75、OPS.804（出塁率.326 + 長打率.478）をマーク。

後半戦で大スランプを経験したものの、シーズン終盤にかけてホームランを量産する大活躍も見せた。

それだけに同メディアは「痛みを伴う決断になる」と認識しつつ、「今冬には大きなトレードを行い、チームの層を整理しつつ、補強が必要な部分を埋める必要がある」とし、鈴木をトレード候補に挙げている。

カイル・タッカー外野手の去就が不透明なだけに、これは奇想天外のプランと言えるかもしれない。

同メディアは「もしカブスが若手中心のチームを目指すなら」と前置きし、「鈴木をトレードして投手陣の補強に動くのが、現在と将来の両方にとって最良の選択になる可能性がある」との見解を示した。

鈴木が放出された場合の想定シナリオとしては、空いた指名打者（DH）と右翼手の枠にモイゼス・バレステロス捕手とオーウェン・ケイシー外野手が入り、トレード価値が非常に高い鈴木の代わりに優秀な投手を補強することが予想されている。

