「被本塁打は多いが」今永昇太との契約延長が濃厚か？　米経済誌が分析「…

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、今オフにどのような契約を結ぶか注目されている。米経済誌『フォーブス』は、想定されるシナリオを分析した。

最初に契約の選択肢を持っているのは球団側で、カブスが3年総額5700万ドル（約85億5000万円）の球団オプションを行使するかどうかを決断する。

そして、この契約にはトレード拒否条項も含まれている。

破棄された場合、次に今永が2026シーズンに適用できる1500万ドル（約22億5000万円）の選手オプションを使うかどうか判断することになる。

同紙は「年齢を考えると彼がそれを選ぶ可能性は低い」との見解を示した。

双方共にオプションを使わないなら、今永はフリーエージェント（FA）になる。

このタイミングで、カブスが1年総額2200万ドル（約33億4000万円）のクオリファイングオファーを提示することも考えられるが、同紙は「今永が受け入れる可能性は高くない」と見ている。

つまり、カブスが球団オプションを破棄した後の想定シナリオでは、今永が他球団との交渉に移ることが予想される。

同紙は「今永はシーズン終盤に被本塁打の多さという課題を露呈した」と指摘しつつ、

「カブスのジェド・ホイヤー編成本部長が、この短期間の不調だけで判断する可能性は低い。

投手であれば4週間程度のスランプはよくあることで、経験豊富な今永なら修正して立て直す力がある。

単にタイミングの悪い不調期に重なっただけかもしれない」と分析した。

