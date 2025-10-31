ベルギーカップ・ラウンド32が30日に行われ、ベールスホット（2部）とウェステルローが対戦した。

ともに日本人選手が所属する両クラブが、ラウンド16進出を目指して激突する。今夏に浦和レッズからベールスホットへ完全移籍で加入した原口元気は、公式戦4試合連続の先発出場。対するウェステルローも、木村誠二と坂本一彩の2名が揃ってスターティングメンバーに名を連ねている。

試合は開始早々の4分にベールスホットがスコアを動かす。グレン・クラースの落としから原口が思い切りよく右足を振り抜くと、ペナルティエリア手前から狙った一撃が見事にゴールイン。豪快なミドルシュートで加入後初得点を挙げ、チームに先制点をもたらした。一方のウェステルローも、39分にコーナーキックから木村が頭で押し込み同点弾をマーク。なお、木村にとってもクラブ加入後初ゴールとなった。

しかし、後半に入ると“ジャイアントキリング”を目論むベールスホットの攻撃陣が2点を追加。53分と72分にゴールを奪い、1部リーグを戦うウェステルローを追い詰める。その後、後半アディショナルタイムに坂本のゴールで1点差に迫ったが、試合は3－2で終了。勝利したベールスホットがラウンド16に駒を進めた。

【スコア】

ベールスホット 3－2 ウェステルロー

【得点者】

1－0 4分 原口元気（ベールスホット）

1－1 39分 木村誠二（ウェステルロー）

2－1 53分 マルコ・ウェイマンズ（ベールスホット）

3－1 72分 グレン・クラース（ベールスホット）

3－2 90＋4分 坂本一彩（ウェステルロー）