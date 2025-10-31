ランジェリーブランドglairieは10月24日、「40代・Eカップ以上の大きいブラ」の先行販売を、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」で開始した。

同ブランドは、「合う下着がない」と悩む40代女性に向けたEカップ以上専用、日本製のランジェリー。美容師・エステティシャンとして20年以上にわたり多くの女性の身体と心に向き合ってきた茨木章枝氏が、女性の"リアルな不満"をもとに立ち上げた。

40代以降の女性特有の体型変化や肌の敏感さに対応するため、細部まで独自設計を施している。圧迫感を抑え、自然な丸みと美しいラインを実現する「L字ワイヤー設計」、背中の段差を目立たせず、後ろ姿をすっきり見せる「逆アーチ型バックベルト」、食い込みや摩擦を防ぎ、肩の負担を軽減する「クッション肩紐」などを採用した。

後ろ姿をすっきり見せるバックベルト

「バストが大きいからこそ心地よく、美しく過ごせる下着」がテーマであるため、機能性だけでなくデザイン性の両立を追求。「機能的だけど地味」「かわいくない」そんな声に応えるため、glairieではデザインにもこだわった。上品な紫を基調に、自然な丸みを描くシルエットで、盛らずに美しく魅せるナチュラルメイクのような下着を実現している。

カラーは上品な紫を採用

サイズはE～Gカップ。アンダーサイズは最大75まで展開している。また、世界でも珍しい「左利き対応ホック」のラインナップした。

左利き用も用意している

CAMPFIRE限定で、先行販売と特別価格のリターンを用意。早割(10名限定)は、約20%OFFの1万4,000円(通常1万7,500円)、通常価格は1万6,500円、2枚セット割は、約15%OFFの2万9,750円、3枚セット割は、約20%OFFの3万8,000円。リターン発送は12月上旬～中旬頃を予定している。