ビーケージャパンホールディングスは、10月31日より、4種のきのこと直火焼きの100%ビーフパティに焦がし醤油の香りがアクセントのクリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」で仕上げた秋の風物詩バーガー「マッシュルームワッパー」「ダブルマッシュルームワッパー 」「マッシュルームワッパー Jr.」の3商品を期間限定で復活発売する。

「マッシュルームワッパー」(単品840円、セット1,140円)は、直火焼きの100%ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを贅沢に使用し、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねた商品。さらに粗挽きブラックペッパーを効かせ、焦がし醤油の香りでアクセントをつけたクリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」を合わせた、香り高いきのこの旨味を楽しめる本格バーガーだ。

「ダブルマッシュルームワッパー」(単品1,190円、セット1,490円)は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを贅沢に使用し、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねた商品。粗挽きブラックペッパーを効かせ、焦がし醤油の香りでアクセントをつけたクリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」を合わせた、食べ応え十分のバーガー。

さらに、お手頃サイズの「マッシュルームワッパー Jr.」(単品540円、セット840円)も登場。