スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホンなど、日常生活に欠かせないガジェット・デバイスは多くありますよね。

その中の1つスマートウォッチは、健康管理から運動計測、タッチ決済、音楽再生、通知確認などでき、毎日をアクティブに過ごしている人に大人気。

特に『ガーミン』は、「機能が豊富で断トツのスペック」「こんなに便利ならもっと早く買えばよかった」と評判です。

『ガーミン』の魅力

・健康管理の機能が充実。

・あらゆるスポーツに対応。

・タッチ決済や音楽再生などもできる。

・充電の手間が少ない超ロングバッテリーを搭載。

・都会的で洗練されたデザインが美しい。

Garmin(ガーミン) Venu 2 スマートウォッチ

画像引用元：Amazon販売ページ

『Venu 2』は、『睡眠スコア』や『Body Battery』『ストレスレベル』といった上位センサーによる健康モニタリングと、25種類以上のフィットネスに対応した多機能スマートウォッチです。

ほかにも音楽再生やタッチ決済などができ、アクティブなライフスタイルを盛り上げるアイテムと言えるでしょう。

汎用性に優れており、高級感のあるルックスはあらゆる装いを盛り上げてくれます。

平日の仕事から休日の遊びや趣味まで、大活躍すること間違いなしです。

GARMIN(ガーミン) vivoactive 5 フィットネスGPSウォッチ

画像引用元：Amazon販売ページ

機能を絞り込みつつ、洗練されたルックスに仕上げたのが『vivoactive 5』です。

「過剰なスペックはいらない」「シンプルさと実用性を優先する」という人が選ぶことが多いですね。

スピーカーとマイクが非搭載だったり、ワークアウト動画が視聴できなかったりするものの、健康管理や運動測定、スマート機能は「さすがガーミン」と言えるレベル。

コストパフォーマンスに優れた多機能スマートウォッチでしょう。

カラーによって印象が異なるので、オフ率と一緒に見比べてみてください。

GARMIN(ガーミン) ForeAthlete 55 ランニングウォッチ

画像引用元：Amazon販売ページ

トレーニングのガイド機能とランニング機能を備えた多機能スマートウォッチ『ForeAthlete 55』。

ビギナー向けとして設計されており、やる気を引き起こす機能を備えているのがポイントでしょう。

また、機能面だけでなく、軽量かつスタイリッシュなデザインがランニングへの向上心をアップ。毎日のように使いたくなるからこそ、楽しく運動が続けられそうですね。

フィットネスの目標達成を手助けしてくれる人気商品の1つです。

GARMIN(ガーミン) Approach S70 ゴルフウォッチ

画像引用元：Amazon販売ページ

『Approach S70』の最大の特徴はゴルフ機能に特化していること。

標高差、風速、風向、傾斜など、あらゆるコース情報を確認できます。

過去のスイングデータと状況を考慮して、最適なクラブを提案する機能もGOOD。

「専属キャディがついてるみたい」「これのお陰でスコアが改善した」と評判ですよ。

ゴルフだけでなく、ヘルスモニタリング機能やスマート機能も備えているので、普段使いしやすいのも魅力でしょう。

ゴルフを始めたかったり趣味にしていたりする人におすすめのアイテムです。

GARMIN(ガーミン) Instinct 2X タフネスGPSウォッチ

画像引用元：Amazon販売ページ

圧倒的にタフで丈夫なのが『Instinct 2X』の魅力でしょう。

アメリカ国防総省MIL規格「MIL-STD-810」に準拠した、耐水性、防塵性、耐衝撃性を完備。

海、雪山、高山、渓谷、荒野などの過酷な環境でも問題なく使え、現在位置やアクティビティデータといった、その時必要な情報が「サッ」と確認できます。

アウトドアや冒険が好きな人にぴったりの多機能スマートウォッチですね。

GARMIN(ガーミン) fenix 8 フラッグシップGPSウォッチ

画像引用元：Amazon販売ページ

『ガーミン』は、フィットネス、ランニング、ゴルフ、アウトドアなど、さまざまなシチュエーションに合わせた多機能スマートウォッチを展開しています。

『fenix 8』は、それらすべての機能を網羅したフラッグシップモデル。

つまりこれ1つで、『ガーミン』のあらゆる機能を堪能できます。

また、こだわり抜かれたリッチな素材は高級感があり、身につけるだけでファッションをワンランクアップ。華やかさと上品さをプラスしてくれますよ。

申し分ない機能とデザインを備えた極上の多機能スマートウォッチと言えるでしょう。

GARMIN(ガーミン) vívosmart 5 バンド型スマートウォッチ

画像引用元：Amazon販売ページ

軽量でスマートなルックスの『vívosmart 5』は、「1日中つけていても快適」「まったく邪魔に感じない」と評判のバンド型スマートウォッチです。

ミニマルでありながら、歩数、心拍数、ストレスレベル、睡眠の質、女性向けヘルス管理など、健康トラッキングに優れているのが魅力的。

「健康管理はしたいけど無骨な見た目は苦手」という人にもよく選ばれています。

『ガーミン』の中では珍しいロープライス展開なのも人気の理由の1つでしょう。

