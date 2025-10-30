◆本記事はプロモーションが含まれています。
日々の生活におけるイライラを、きれいに解決してくれるのが『山崎実業』のいいところ！
「さすがよく分かっているな」と納得してしまう、便利なアイテムがバラエティー豊富にそろっています。
Amazonでお得に買える『山崎実業』のおすすめ商品を7つご紹介。半額に近い値引き率のアイテムもあるのでお見逃しなく！
山崎実業(Yamazaki) ポリ袋ホルダー ホワイト
こんなイライラを解決！
・三角コーナーを毎回洗うのが面倒
・ゴミを入れようとすると袋が倒れてしまう
・三角コーナーを置くと見た目がすっきりしない
袋を引っ掛けることで、調理中に出た野菜クズなどを「ポイッ」と捨てられるポリ袋ホルダーです。
このホルダーのすごいところは、さまざまな使い方ができること！
簡易ゴミ箱のほかにも、牛乳パックやペットボトルを乾かしたり、保存袋を引っ掛けて食材をスムーズに移し替えしたりと、マルチに活用できます。
使わない時はスリムに折りたためることや、お手頃価格で買えることも魅力的です。キッチンに置いておけば重宝するでしょう。
山崎実業(Yamazaki) シンク下 伸縮 鍋蓋 & フライパンスタンド ホワイト
こんなイライラを解決！
・シンク下の棚がゴチャゴチャしている
・必要なものがサッと取り出せない
・何かを取り出すたびに、ほかのものが倒れてしまう
シンク下のスペースに合わせてフィットする、伸縮タイプのフライパン＆鍋蓋スタンドです。
幅は約45～82cmまで伸縮が可能。設置するスペースに合わせて使えるのが嬉しいポイントです。
収納場所や保管方法に困る鍋やフライパンのフタを、立てて置いておけるので見た目もすっきり。
フライパンを上向きに置いて取り出しやすいようにする、持ち手置きも付属しています。
半額に近いオフ率です！シンク下をきれいに整頓したい人は、この機会に試してみてはいかがでしょうか。
山崎実業(Yamazaki) スティッククリーナースタンド ホワイト
こんなイライラを解決！
・スティッククリーナーの置き場所が定まらない
・壁に立て掛けるだけでは不安定で、倒れてしまわないか心配
スティッククリーナーを、すっきりと収納できるスタンドが大幅値下げ中！
クリーナーヘッドとパイプ部分の2点をセットすることで、立てたままでも安定して置いておけます。
シンプルなデザインで、リビングにあってもインテリアと馴染みやすいのがポイント。
クローゼットの、ちょっとした空きスペースに置くのもおすすめですよ。
今ならかなりお得にゲットできるので、スティッククリーナーの置き場所に困っているなら、使ってみてはいかがでしょうか。
山崎実業(Yamazaki) マグネット バスルーム ラック ワイド ホワイト
こんなイライラを解決！
・浴室の収納スペースが狭い
・ボトル下のヌメリが気になる
・備え付けの収納棚が使いにくい位置にある
浴室の壁面に、マグネットでピタッと貼り付けて使えるバスルームラックです。
磁石がくっつく壁であれば、自分の使いやすい位置や高さに調整OK。
シャンプーなどのディスペンサーボトルを置く、追加棚として重宝します。
特徴的なのが、水切れのいいミゾ付きトレー構造であること！ボトル下に水がたまりにくいので、ヌメリを防ぐことができます。
ブラシやスポンジを引っ掛けて収納できる、便利なフックも2個付いていますよ。
山崎実業(Yamazaki) マグネット キーフック & トレイ ブラック
こんなイライラを解決！
・玄関まわりに小物を置けるスペースがない
・急いでいる時に限って、鍵が見つからない
・イヤホンやサングラスなどの置き場所が定まらない
玄関のドアにマグネットで簡単に取り付けられる、キーフック&トレイです。
鍵などを引っ掛けられる6つのフックのほかに、小物を置けるトレイも装備。
印鑑やペン、サングラスなどを置くことができ、玄関まわりにちょっとした収納スペースを追加できます。
木ネジを使って板壁などに取り付ければ、ディスプレイ棚としても使えますよ。
よく使うものは定位置を決めておくと、出発前に「あれ？鍵をどこに置いたっけ…」なんてことが起こらないので便利！大幅値下げ中の今こそ、買い時ですよ。
山崎実業(Yamazaki) フローリングワイパースタンド ホワイト
こんなイライラを解決！
・フローリングワイパーの置き場所に困る
・壁に立て掛けたフローリングワイパーが倒れてしまう
別々の場所に保管しがちなフローリングワイパーと取り替えシートを1か所にまとめられる、便利なフローリングワイパースタンドです。
そのままでは自立できないフローリングワイパーを、立てて保管できるという優れもの。
取り替えシートも一緒にしまっておけるので、掃除の準備がとてもスムーズにできますよ。
スチール製で見た目もスタイリッシュ。すぐに手に取れるような目立つ場所に置いても、生活感が出ません。
山崎実業(Yamazaki) フィルムシート 洗面 戸棚下 マグネット タンブラー ホワイト
こんなイライラを解決！
・洗濯機の排水トラップの掃除がめんどくさい
・排水管まわりの隙間から虫が侵入しないか不安
ありそうでなかった、洗濯機と排水口をつなぐ排水トラップの汚れを防ぐ、シリコーン製のカバーです。
排水トラップは掃除しにくい箇所の1つ。気付くとホコリや髪の毛がたまってしまい、清潔に保つのは難しいですよね。
このカバーがあれば、排水トラップへゴミが入ってしまうのを防ぐことができ、上についた汚れを拭き取るだけで掃除が完了。
切り込みが入っているので、設置も簡単にできます。
キッチンや洗面台といった、シンク下の排水管まわりに設置してもOK。隙間から虫が侵入するのを防ぐのに役立ちます。
Amazon『スマイルSALE』で欲しいものをお得に手に入れよう！
Amazon『スマイルSALE』では、日用品・家電・ファッション・アウトドアグッズ・スポーツ用品など、さまざまな商品がいつもより安く買えます。
秋冬シーズンに活躍するアイテムも登場しているので、見逃すことできませんよ。
あなたの「欲しいもの」や「必要なもの」を、ぜひお得に手に入れてください！
