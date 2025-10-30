◆本記事はプロモーションが含まれています。

日々の生活におけるイライラを、きれいに解決してくれるのが『山崎実業』のいいところ！

「さすがよく分かっているな」と納得してしまう、便利なアイテムがバラエティー豊富にそろっています。

Amazonでお得に買える『山崎実業』のおすすめ商品を7つご紹介。半額に近い値引き率のアイテムもあるのでお見逃しなく！

山崎実業(Yamazaki) ポリ袋ホルダー ホワイト

こんなイライラを解決！

・三角コーナーを毎回洗うのが面倒

・ゴミを入れようとすると袋が倒れてしまう

・三角コーナーを置くと見た目がすっきりしない

袋を引っ掛けることで、調理中に出た野菜クズなどを「ポイッ」と捨てられるポリ袋ホルダーです。

このホルダーのすごいところは、さまざまな使い方ができること！

簡易ゴミ箱のほかにも、牛乳パックやペットボトルを乾かしたり、保存袋を引っ掛けて食材をスムーズに移し替えしたりと、マルチに活用できます。

使わない時はスリムに折りたためることや、お手頃価格で買えることも魅力的です。キッチンに置いておけば重宝するでしょう。

山崎実業(Yamazaki) シンク下 伸縮 鍋蓋 & フライパンスタンド ホワイト

こんなイライラを解決！

・シンク下の棚がゴチャゴチャしている

・必要なものがサッと取り出せない

・何かを取り出すたびに、ほかのものが倒れてしまう

シンク下のスペースに合わせてフィットする、伸縮タイプのフライパン＆鍋蓋スタンドです。

幅は約45～82cmまで伸縮が可能。設置するスペースに合わせて使えるのが嬉しいポイントです。

収納場所や保管方法に困る鍋やフライパンのフタを、立てて置いておけるので見た目もすっきり。

フライパンを上向きに置いて取り出しやすいようにする、持ち手置きも付属しています。

半額に近いオフ率です！シンク下をきれいに整頓したい人は、この機会に試してみてはいかがでしょうか。

山崎実業(Yamazaki) スティッククリーナースタンド ホワイト

こんなイライラを解決！

・スティッククリーナーの置き場所が定まらない

・壁に立て掛けるだけでは不安定で、倒れてしまわないか心配

スティッククリーナーを、すっきりと収納できるスタンドが大幅値下げ中！

クリーナーヘッドとパイプ部分の2点をセットすることで、立てたままでも安定して置いておけます。

シンプルなデザインで、リビングにあってもインテリアと馴染みやすいのがポイント。

クローゼットの、ちょっとした空きスペースに置くのもおすすめですよ。

今ならかなりお得にゲットできるので、スティッククリーナーの置き場所に困っているなら、使ってみてはいかがでしょうか。

山崎実業(Yamazaki) マグネット バスルーム ラック ワイド ホワイト

こんなイライラを解決！

・浴室の収納スペースが狭い

・ボトル下のヌメリが気になる

・備え付けの収納棚が使いにくい位置にある

浴室の壁面に、マグネットでピタッと貼り付けて使えるバスルームラックです。

磁石がくっつく壁であれば、自分の使いやすい位置や高さに調整OK。

シャンプーなどのディスペンサーボトルを置く、追加棚として重宝します。

特徴的なのが、水切れのいいミゾ付きトレー構造であること！ボトル下に水がたまりにくいので、ヌメリを防ぐことができます。

ブラシやスポンジを引っ掛けて収納できる、便利なフックも2個付いていますよ。

山崎実業(Yamazaki) マグネット キーフック & トレイ ブラック

こんなイライラを解決！

・玄関まわりに小物を置けるスペースがない

・急いでいる時に限って、鍵が見つからない

・イヤホンやサングラスなどの置き場所が定まらない

玄関のドアにマグネットで簡単に取り付けられる、キーフック&トレイです。

鍵などを引っ掛けられる6つのフックのほかに、小物を置けるトレイも装備。

印鑑やペン、サングラスなどを置くことができ、玄関まわりにちょっとした収納スペースを追加できます。

木ネジを使って板壁などに取り付ければ、ディスプレイ棚としても使えますよ。

よく使うものは定位置を決めておくと、出発前に「あれ？鍵をどこに置いたっけ…」なんてことが起こらないので便利！大幅値下げ中の今こそ、買い時ですよ。

山崎実業(Yamazaki) フローリングワイパースタンド ホワイト

こんなイライラを解決！

・フローリングワイパーの置き場所に困る

・壁に立て掛けたフローリングワイパーが倒れてしまう

別々の場所に保管しがちなフローリングワイパーと取り替えシートを1か所にまとめられる、便利なフローリングワイパースタンドです。

そのままでは自立できないフローリングワイパーを、立てて保管できるという優れもの。

取り替えシートも一緒にしまっておけるので、掃除の準備がとてもスムーズにできますよ。

スチール製で見た目もスタイリッシュ。すぐに手に取れるような目立つ場所に置いても、生活感が出ません。

山崎実業(Yamazaki) フィルムシート 洗面 戸棚下 マグネット タンブラー ホワイト

こんなイライラを解決！

・洗濯機の排水トラップの掃除がめんどくさい

・排水管まわりの隙間から虫が侵入しないか不安

ありそうでなかった、洗濯機と排水口をつなぐ排水トラップの汚れを防ぐ、シリコーン製のカバーです。

排水トラップは掃除しにくい箇所の1つ。気付くとホコリや髪の毛がたまってしまい、清潔に保つのは難しいですよね。

このカバーがあれば、排水トラップへゴミが入ってしまうのを防ぐことができ、上についた汚れを拭き取るだけで掃除が完了。

切り込みが入っているので、設置も簡単にできます。

キッチンや洗面台といった、シンク下の排水管まわりに設置してもOK。隙間から虫が侵入するのを防ぐのに役立ちます。

Amazon『スマイルSALE』で欲しいものをお得に手に入れよう！

Amazon『スマイルSALE』では、日用品・家電・ファッション・アウトドアグッズ・スポーツ用品など、さまざまな商品がいつもより安く買えます。

秋冬シーズンに活躍するアイテムも登場しているので、見逃すことできませんよ。

あなたの「欲しいもの」や「必要なもの」を、ぜひお得に手に入れてください！

