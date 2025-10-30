大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間30日、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦に1-6で敗れ王手をかけられた。この試合に「5番・右翼」でスタメン出場したテオスカー・ヘルナンデス外野手の守備が物議を醸しているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

焦点となっているのは、1-2とドジャース1点ビハインドで迎えた4回表。この回先頭のドールトン・バーショ外野手が右翼線へ放った打球に対し、テオスカーはスライディングキャッチを試みるも失敗。ボールが後方へ転がる間にバーショは三塁まで到達し、直後に犠牲フライで3点目のホームを踏んだ。

同メディアは「守備のスタート地点を考えれば、あの打球を捕るのはそもそも難しかった。しかし、もう少し冷静な外野手であればワンバウンドで処理し、最悪でも二塁打に抑えることはできただろう。残念ながら、テオスカーは全力で突っ込んだものの結果的にボールをまったく捕れず、事態をさらに悪化させてしまった」と苦言。

続けて、「彼はスライディングキャッチを試みた判断について、SNS上で多くの批判を浴びることとなった」としつつ、「またしても最悪の判断だ。来年はもうドジャースの一員でいてはいけない」、「このシリーズはまさに今季を象徴している——頼りにならないブルペン、長引く打線の沈黙、そしてテオスカーの守備ミス」といったファンの不満を紹介している。

