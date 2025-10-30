福岡ソフトバンクホークスは30日、阪神甲子園球場で行われた「SMBC日本シリーズ2025」第5戦の阪神タイガース戦に3-2で勝利し、5年ぶり12回目の日本一に輝いた。同試合に「6番・遊撃」でスタメン出場した野村勇は、攻守でチームを救うプレーを見せた。



5回の2死走者なしの場面で、打席には6番の野村が入る。阪神先発・大竹耕太郎を前にソフトバンク打線は走者すら出せていなかったが、ここで野村はチーム初安打となる内野安打を放った。







2-2で迎えた9回には、8番・坂本誠志郎の外野に抜けようかという当たりを横っ飛びでキャッチし、一塁へ送球してアウトにして見せた。抜けていればサヨナラの走者を出していた場面だっただけに、大きなプレーだった。



そして迎えた延長11回。この回先頭の野村は「とりあえず出塁したい」という思いで打席に入った。



「完璧でしたし、向こう（右方向）に飛ばせるのが長所なので、そこが出たかなと思います」



その言葉通り、村上頌樹の5球目を振り抜くと打球は右翼へ伸びていき、チームを日本一へ導く勝ち越しホームランとなった。



最後はソフトバンクの6番手・松本裕樹が2死一塁と走者を背負うも、髙寺望夢をニゴロに打ち取ってゲームセット。阪神を4勝1敗で下し、日本一奪還を果たした。



日本一の瞬間について野村は「マジで嬉しかったです。守備でめちゃくちゃ緊張してたので。最後のニゴロの瞬間、『やっと終わった』と思いました」と、安堵した様子を見せながら語った。



日本シリーズで躍動した野村だが、今季はレギュラーシーズンでも126試合の出場で打率.271、12本塁打、40打点、18盗塁を記録。野村は「キャリアハイを更新できましたし、記憶に残るシーズンでした」と今季を振り返った。



プロ4年目で開花した背番号「99」は、来季も鷹を上位へ押し上げる存在となりそうだ。

















【動画】驚異の身体能力、野村勇の”超ファインプレー”がこれだ！

ABEMAの公式Xより











[速報] 野村勇の超ファインプレー!!



／

ショートへの打球をダイビングキャッチ

一回転しながら送球する美技を披露!!

＼



SMBC日本シリーズ2025 第5戦⚾️

阪神 × ソフトバンク

解説：糸井嘉男 & 西岡剛

アベマで無料生中継

— ABEMA(アベマ) (@ABEMA)【関連記事】【了】